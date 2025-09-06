史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、長浜広奈が登場した。『マイナビ TGC 2025 A/W』長浜広奈、初出演に喜びの声©マイナビ TGC 2025 A/W「今日、好きになりました。」（ABEMA）出演時のオリジナリティあふれる雰囲気が話題となり、「おひなさま」の愛称が定着し