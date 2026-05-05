パパが大好きなシニアの黒柴さんですが、この日は不在のようで…！？お喋り上手なママとのやり取りが話題を呼び、投稿は102万回再生を突破。「ホントに言ってるｗ」「可愛くて賢いなんてヤバい…」「正直すぎますぅ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパのことが大好きな老犬→『今日はママと仲良くしよ』と言った結果…なんだか切ない『正直すぎる光景』】

大好きなパパがいない…

YouTubeチャンネル「こうめちゃん」に投稿されたのは、14歳の黒柴の女の子「こうめ」ちゃんとママとの思わず笑ってしまうやり取り。

この日、パパが不在のため『今日はママと仲良くしよ！』とこうめちゃんに伝えると、口を大きく開けて「えぇーっ！！」とお返事したこうめちゃん。真ん丸に見開いた目に、不満そうな口ぶり、何より間髪入れず答えたタイミングに驚いてしまいます。

これにはママも笑ってしまいましたが、実はママよりパパ派のこうめちゃん。正直な心の内が出てしまったのでしょう。14年間、たくさんの濃密な時間を積み重ねてきたからこそ、自分の気持ちを素直に表現するのかもしれません。

お喋り上手なわんこ♡

もう一度『ママと仲良くしよ』と言ってみると、返ってきた答えは「やだぁ！」と言いたげにワォン！と鳴いたこうめちゃん。やっぱりタイミングは完璧…お喋り上手な姿はなんとも愛らしい限り。

さらに驚きなのは『一緒に寝んねしよ』と誘うと、瞬時にその場を立ち去ったのだとか。パパへの愛が止まらないこうめちゃんに、ママも終始苦笑いなのでした♡

こうめちゃんの素直な反応に笑ってしまった人は多いようで「えぇー！？ってホントに言ってるみたいw」「パパさん命」「かわいいなぁ」といったコメントが寄せられています。

大好きなパパとの散歩なのに…！？

パパLOVEなはずなのに…？そんなこうめちゃんのお姿が別投稿に紹介されています。とある日、『お散歩行こ』とパパに誘われたこうめちゃん。ママも『行っといで』と後押ししますが、その場にひっくり返り手足をバタバタ…！まるで子どものような駄々っ子をお見せしたのだとか。

極めつけは「アホー！」と捨て台詞を吐いて、断固拒否…！これには好かれているはずのパパも撃沈！？散歩の気分ではなかったこうめちゃんですが、この後しぶしぶパパと外へと繰り出して行ったそうです♡

YouTubeチャンネル「こうめちゃん」には、パパとママに溺愛されながら暮らすこうめちゃんの日常が紹介されています。可愛いおしゃべり姿も必見です♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こうめちゃん」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております