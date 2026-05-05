「メリーに首ったけ」「チャーリーズ・エンジェル」などで知られる米人気女優、キャメロン・ディアス（５３）に第３子となる次男が誕生した。夫でバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（４７）が４日（現地時間）、自身のインスタグラムで発表した。

「息子よ、この世界へようこそ！！」などと報告。この投稿にはキャメロンが♥５つで反応している。

キャメロンは４７歳の時に第１子長女（６）が、２４年３月に息子（２）が誕生した。３人の子供の誕生の経緯など詳細は明かしていない。

元放送作家の鈴木おさむ氏は５日、自身のＸを更新。「キャメロンディアス。僕と同じ１９７２年生まれの今年５４歳。ビストロＳＭＡＰにあまり海外スターが出てなかった頃、彼女が出演してくれて、そのあと、帰国してから、周りの俳優仲間に、『日本に行ったらあの番組出たほうがいいよ』と宣伝しまくってくれたおかげで、ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰには沢山のハリウッド俳優が出てくれるようになった。だから、スマスマスタッフは、キャメロンディアスにめちゃくちゃ感謝しております」と秘話を披露。「第３子誕生と聞き、大変驚きましたが、おめでたいです」と祝福した。