お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが５日、女性が体や心をケアする第一歩を後押しするイベント「バービーのｂｌｏｏｍｅｓｔプロジェクト ｉｎ光が丘」を開催すると発表した。

フェムケアアイテムを中心とした商品の無料提供や、「本当に良いのに、まだ知られていないモノ」「気になるけれどハードルが高いモノ」に対するギャップを埋め、エンタメの力で企業と生活者の“橋渡し”となることを目的としたプロジェクト。イベント前半は「このイライラは更年期のせい？ホルモンのせい？」という疑問についてゲストとともに考えていく参加型トークショーを実施。後半には「バービーの金言授けます」と題して、事前に募集したお悩みや日常の心のモヤモヤに対し、独自の視点から唯一無二の“金言”を生み出し、授けていく企画を展開する。

イベントの締めくくりには、バービー自身が試してオススメしたい美容＆フェムケアアイテムを１００人に無料配布。ブースを巡ると参加できる特製ガチャでは、バービーが“自腹”で用意した豪華景品が当たる。

イベントは６月６日に東京・練馬区の光が丘ＩＭＡ 光の広場で開催予定。「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で王者に輝き、プライベートでも親交のある「ニッチェ」や「まいあんつ」などもゲスト出演する。