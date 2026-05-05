無事に出産を終えたママさんが赤ちゃんをお家に連れて帰ると…。2匹の猫さんが見せた反応が微笑ましくて可愛いと話題です。

赤ちゃんと猫さんのドキドキの初対面の様子は43万回再生の注目を集め、「かわいいがいっぱいです」「もう微笑ましくって」「プリンちゃんとメルちゃんが息子くんと仲良く遊ぶ姿が目に浮かびますね」「プリンメルの反応がたまらんです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママが生まれたばかりの赤ちゃんを猫に見せたら…『人見知り全開の反応』が可愛すぎる】

赤ちゃんと初対面

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、マンチカンの「プリン」くんと「メル」くんが、初めて赤ちゃんと対面したときの様子です。

ある日、無事に出産を終えて退院したママさんが、赤ちゃんをお家に連れて帰ったといいます。ママさんの姿を見つけて、まずはメルくんが駆け寄ってきたのだとか。まだ、赤ちゃんには気付いていないようで…。

人見知りを大発動

5日ぶりに会うママさんに甘えん坊モードになっていたメルくんが、不思議そうな顔をしたといいます。どうやら、赤ちゃんの存在に気付いた模様。クンクンと赤ちゃんの匂いを嗅ぐと、「だ、誰にゃ」というように後ずさりしながら毛を逆立てたのだとか。

プリンくんはというと、ママさんが赤ちゃんを近付けると「シャー」をお見舞いしたといいます。「仲良くして、お願い」とママさん。メルくんもプリンくんも、しっかりと持ち前の人見知りを発揮してしまったようです。

仲良しになる日が楽しみ

ママさんがもう1度プリンくんに赤ちゃんを近付けると、プリンくんが赤ちゃんの匂いを嗅いだそう。匂いをチェックした結果、やはり「シャー」が炸裂。プリンくんと赤ちゃんが仲良くなるには、まだ時間が掛かりそうです。

ママさんが赤ちゃんをソファに寝かせると、メルくんが少し離れたところからマンチカン立ちで赤ちゃんを見ていたといいます。赤ちゃんのことは気になる様子のメルくん。棚の隙間から覗いて、赤ちゃんを観察していたのだとか。

「これはちょっと、時間掛かるか」とママさん。メルくんとプリンくんが赤ちゃんと仲良しになる日を、心待ちにしているママさんなのでした。

投稿には、「待ってました」「おめでとうございます。そして頑張れお兄ちゃんたち」「プリンくんメルちゃんのお兄ちゃんぶり楽しみですね」「2匹の初対面大爆笑しました。これからにぎやかになりそうで楽しみです」といった声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』には、マンチカンのプリンくんとメルくんが楽しく過ごす日常の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。