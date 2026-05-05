解散およびYouTubeからの引退を発表したYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の元メンバー・山ちゃんが2026年5月3日、個人のYouTubeチャンネルに公開した動画で、車上荒らしの被害に遭ったことを報告した。

サイドガラスが粉砕され、ボストンバッグが盗まれる

チャンネルがーどまんをめぐっては3月に解散とともに、リーダーのがーどまんさんを除く、山ちゃん含む全メンバーの脱退を公表。4月29日にはソロで活動していたがーどまんさんがYouTubeを引退し、ストリーマーへ転身すると発表している。

「車上荒らしにあったので警察を呼びました。絶対に許さない。」と題した動画で山ちゃんは深刻そうな表情で「マジで緊急に動画を回してるんですよ。これガチね」と切り出し、「なぜかというとこちらです」として、助手席側のサイドガラスが粉々に粉砕された屋外駐車場にたたずむ愛車をカメラで映した。

「車上荒らしに遭いました」「エグない？これやってること」と山ちゃん。駐車場には4台が停車していたが、被害に遭ったのは山ちゃんの車のみだったため「狙われてたんかなと思う」と推察。しかも、愛車は高級車でもないことから「お前、この車に何乗ってんねん。何か乗ってるんか！？ 金とか。そんなわけないやろ」と憤った。さらに「ややこしいやつかもしらんけどさ、やるんやったら面向かって来いよ」と続け、「イライラするわ。ダルいわ〜。金ないのに」と嘆いた。

なお、車内からはぬいぐるみなどが入ったボストンバッグが盗難されていた一方、探知機のようなものが置き忘れてあった。やまちゃんは「警察呼ぶんで。ほんまに。冗談とかで俺は終わらせないですよ」とし、「金ないやつの車に車上荒らしってマジでバカ」と語気を強める。その後、警察が到着。山ちゃんは被害状況を伝えるとともに、被害届を提出していた。