醍醐中（京都市伏見区）が３０年以上取り組む関西盲導犬協会（亀岡市）への寄付の総額が昨年、２匹分の育成費にあたる６００万円を超えた。同協会は「長期間、寄付を続けてもらえてありがたい」と感謝する。



【写真】盲導犬が暮らしていた犬舎

寄付活動は１９９４年に始まった。家庭から集めた空き缶を換金し、盲導犬の育成費として毎年、同協会へ贈っている。育成費は１匹あたり３００万円だが、同中の寄付総額は昨年時点で６１８万８５８２円になった。



同中で毎年恒例の育成費贈呈式が２月２５日にあり、同協会職員久保ますみさんと盲導犬ユーザー森永佳恵さんが生徒代表から目録を受け取った。



今回は２０２４年１１月〜２５年１０月分として２万８７２５円を提供し、生徒代表は「寄付が盲導犬を必要とする人たちの力に少しでもなればうれしい」とあいさつした。



贈呈後、久保さんと森永さんによる講演もあった。森永さんは盲導犬の重要性に触れ「ある日、鼻歌を歌いながら歩いている自分に気づいた。目が見えないことを忘れられるような、本当に大切な大切な宝物」と語った。



（まいどなニュース／京都新聞）