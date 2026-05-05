大ヒット上映中アニメ映画「超かぐや姫！」より、かぐや役 夏吉ゆうこ・月見ヤチヨ役 早見沙織が「THE FIRST TAKE」に初登場！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第661回公開の詳細が発表となった。

第661回は、Netflixでの配信後国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画「超かぐや姫！」より、かぐや役 夏吉ゆうこ・月見ヤチヨ役 早見沙織が初登場。

今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションで2014年当時大きな話題になった、BUMP OF CHICKENの楽曲「ray」にTAKU INOUEが新規アレンジを加えキャストが歌唱した「ray 超かぐや姫！Version」。

作品のEDテーマでもある本楽曲を、夏吉ゆうこがOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に入れたここだけの特別パフォーマンスで一発撮り披露。

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

＜夏吉ゆうこ&早見沙織 コメント＞

「かぐやが世に出る前からずっとずっと愛されているBUMP OF CHICKENさんの名曲というところで重圧もありましたが、かぐやの世界観にもなじむ不思議な感覚もあり、言葉の一つ一つが自分の心に染みてくるような気持になりながら、味わうように聴くし歌うしという体験になりました。」

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ

関連リンク

「THE FIRST TAKE」公式サイト

https://www.thefirsttake.jp/

超かぐや姫！ 公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com