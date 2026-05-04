「もう食べられないニャ」 ミルクでおなかいっぱい

YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、ミルクを飲んでおなかがいっぱいになった子猫たちが眠っている様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて癒やされる」「すてきなひととき」の声が続出しました。

【画像5枚】「くわぁわいい〜〜！」これが、“へそ天で眠る子猫”です！最高の癒やし！！

注目を集めたのは「The sleeping face of a baby kitten with a belly full of milk is cute…」という動画。ママの隣で子猫たちがスヤスヤ眠っているシーンからスタートします。おなかを上にして眠る子猫からは「もう食べられないニャ」と、寝言が聞こえてきそう。ミルクをたっぷりと飲んで幸せそうな寝顔がとても愛らしいですね。

眠っている子猫の手足がピクピクと動き始めました。口元もモグモグと動かしていて、どうやら夢の中でもまだミルクを飲んでいるようです。

夢の中でもモグモグ！ 頭を踏まれてもスヤスヤ

そんな中、ママが少し体勢を変えた拍子に、うっかり子猫の頭を軽く踏んでしまいます。これには子猫も「ちょっとやめてニャ！」と不満そうな表情。それでもまだ眠いのか、そのままママのそばで眠り続けます。

「ママがいないニャ」 目を覚ましてキョロキョロ

きょうだいと同じ格好で眠る姿にほっこりしていると、子猫が大きく伸びをしました。ふと目を覚ましますが、ママが近くにいません。まるで「ママがいないニャ」と気付いたように、周りを見渡したところで動画は終わります。

動画のコメント欄には「なんてすてきな時間なんだ」「いっぱい寝て大きくなってね」といった声がたくさん寄せられています。おなかいっぱいで、幸せそうに眠る子猫たちをぜひ動画でチェックしてみてください。