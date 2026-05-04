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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【2026年最新】クレカマニアがおすすめ！年会費無料のゴールドカード「ベスト4」（前編）」と題した動画を公開した。動画では、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきた「ゴールドカードマニア」が、年会費無料で持てるおすすめのゴールドカード4枚をピックアップし、独自の視点で比較検証を行っている。



マニアは、三井住友カード ゴールド（NL）、エポスゴールド、セゾンゴールドプレミアム、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードの4枚を紹介。基本のポイント還元率はいずれも0.5%～0.75%と大きな差はないが、年会費を無料にするための条件やポイントの貯まりやすさに明確な違いがあると語る。



年会費無料の条件については、1度でも条件を達成すればその後は永年無料になる「修行型」と、毎年条件を達成するパターンの2つが存在すると説明。「1回達成すればそのあとは年会費永年無料」になる方が後々楽だと評価しつつも、条件達成のために「余計な出費をしてしまうのは本末転倒だ」と警鐘を鳴らした。



ポイントの貯まりやすさの比較では、対象のコンビニや飲食店で最大20%のポイント還元が受けられ、年間100万円の利用で1万ポイントのボーナスが付与される「三井住友カード ゴールド（NL）」を1番手として選出。一方、水道光熱費などの固定費で還元率を2倍の1%に引き上げることができる「エポスゴールド」の独自の強みにも言及した。他のカードでは光熱費の還元率が下がるケースがあるという事実に、クレカ初心者の紅葉が「えっ？！そうなんですか！？」と思わず驚く場面も収められている。



単なる還元率の比較にとどまらず、ポイントの使い道や年会費無料の達成条件まで深く掘り下げた本動画。ゴールドカードの発行を検討している人にとって、見かけのスペックに惑わされず、自分のライフスタイルに合った最適な1枚を見つけるための大きな手助けとなるだろう。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/