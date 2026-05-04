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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「50代で〇〇万円あれば老後安泰です！」と題した動画を公開した。動画では、新NISAの主役である50代に向けて、老後資金を守り抜くための「最強の投資戦略」と具体的な5ステップを解説している。



ガーコ氏はまず、50代が新NISAの口座数や買付額で全世代のトップに立つ一方で、積立投資の割合が低く、まとまった資金を一括で投じる傾向がある現状を指摘。その上で、50代が陥りがちな失敗として「近いうちに使うお金まで投資に回す」「退職金や年金を見ずにNISAだけを始める」「20代と同じ投資をする」の3点を挙げた。



特に強調されたのは「出口戦略」の重要性である。退職金、iDeCo、公的年金、預金といった複数の資産を「老後資金チーム」と捉え、NISAを「最後の砦」として位置づけるべきだと提唱する。「退職金と預金」で退職直後の生活費を賄い、その後は「公的年金」を土台とし、それでも足りない時に「NISA」を少しずつ取り崩す。この順番を意識するだけで、NISAの運用期間を大きく延ばせると語る。



また、NISAで購入する商品についても、人気だからという理由ではなく「そのお金をいつ使うのか」で選ぶ視点を提示した。15年以上使わないのであれば低コストのインデックスファンド、10年前後で使う可能性があるならバランス型ファンドなど、資金の性質に合わせた選択を推奨している。



さらに、一括投資か積立投資かという悩みに対しては、「売り時を当てることではなく、売らなくていい状態を作ることが大事」と指摘。1000万円を一括投資した直後に30%下落した場合、300万円の含み損を抱えることになり、「心はかなり揺れます。これは人間なので仕方ありません」と、市場から退場してしまうリスクに警鐘を鳴らした。



ガーコ氏は最後に、自分の状況を書き出し、お金を「守る・使う・育てる」に仕分けるといった「50代の最強5ステップ」を解説。目先の利益を追うのではなく、出口を見据えた全体設計を行うことで、50代からでも手堅く老後資産を築けることがわかる、実践的な内容となっている。