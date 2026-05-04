小倉 唯、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』OPテーマ「Q.E.D.」2026年7月22日発売決定！

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声優・アーティストとして活動する小倉 唯の新曲「Q.E.D.」が、2026年07月からテレ東、BS11、AT-X ほかにて放送開始となるTVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』のOPテーマとなることが明らかになった。合わせて、凛とした表情が目を引き、バイクも印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。

「Q.E.D.」は2026年7月22日にNewシングルとしてリリースされるが、「Q.E.D.」MUSIC VIDEOやメイキング映像が収録されたDVDが付属される初回限定盤Q、ジャケット写真が異なる通常盤E・通常盤Dの3形態となる。また、シングルの発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙に解禁されたので、是非チェックして欲しい。

更に、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』には、小倉 唯もルノア・カールトン役として出演する。アニメとオープニング・テーマのOAを楽しみにしよう。

なお、小倉 唯は、初のフファンクラブ会員限定のライブツアー「Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド(ハート)〜」を全国5都市6会場で開催することも発表されている。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。

●リリース情報

2026年7月22日発売

小倉 唯 Newシングル

「Q.E.D.」

【初回限定盤Q（CD+DVD）】

品番：COZC-2333〜2334

価格：￥2,200（税込）

【通常盤E（CD only）】

品番：COCC-18340

価格：￥1,500（税込）

【通常盤D（CD only）】

品番：COCC-18341

価格：￥1,500（税込）

＊コロムビアミュージックショップ限定 アクリルスタンドキーホルダー付セットの発売も決定！

＜CD＞※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤D 共通

1．Q.E.D.（TVアニメ「ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜」OPテーマ）

作詞:小倉 唯、ずまでスコト 作曲:ずまでスコト 編曲:HIDEYA KOJIMA

2．新曲「タイトル未定」

3．Q.E.D. -Instrumental-

4．新曲「タイトル未定」-Instrumental-

＜DVD＞

・「Q.E.D.」MUSIC VIDEO

・メイキング映像

※収録内容は予定です。変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

Newシングル「Q.E.D.」購入者特典

アニメイト：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

ゲーマーズ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態のジャケ絵柄）

TOWER RECORDS：ブロマイド（全形態共通）

ネオ・ウィング：ブロマイド（全形態共通）

楽天ブックス：ブロマイド（全形態共通）

ソフマップ・アニメガ：ブロマイド（全形態共通）

コロムビアミュージックショップ：初回限定盤Q：ブロマイド／通常盤E：ブロマイド／通常盤D：ブロマイド

Yui’s＊company.：全形態共通：アナザージャケット ※ファンクラブ会員の方限定

（予約期間7月5日（日）23:59まで）

※初回限定盤Q・通常盤E・通常盤Dの特典ブロマイドは小倉 唯本人の法人別の絵柄となり、複製サイン＆メッセージが入ります。

※特典ブロマイドはすべてL判サイズとなります。

※特典はなくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。

小倉 唯Newシングル「Q.E.D.」早期予約キャンペーン

全国アニメイト、ゲーマーズ（各通販含む）にて早期に「Q.E.D.」をご予約いただいた方に、「オリジナルプリントシール」を先着でお渡しいたします！

予約期間：7月5日（日）23:59まで ※「オリジナルプリントシール」はCDと同時にお渡しいたします。

コロムビアミュージックショップ「Q.E.D.」アクリルキーホルダー付き限定セット

・「Q.E.D.」 Q盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄Q）付き限定セット ￥3700（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8822/

・「Q.E.D.」 E盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄E）付き限定セット ￥3000（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8823/

・「Q.E.D.」 D盤セット：アクリルスタンドキーホルダー（絵柄D）付き限定セット ￥3000（税込）

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8824/

購入者特典

各形態別絵柄ブロマイド（コロムビアミュージックショップオリジナル特典と共通）

・受注受付期間：5/1（金）18:00~6/21(日)23:59

※完全受注生産となりますため、商品のキャンセルはお受けできません。

※アクリルスタンドキーホルダー付き限定セットをご予約いただいた方には、ご予約1点につき「2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」の小倉くじ番号を1点ご案内いたします。

※アクリルスタンドキーホルダーは各形態で絵柄・衣装が異なります。絵柄の発表までいましばらくお待ちください。

詳細はコロムビアミュージックショップ各対象ページにてご確認ください。

2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじ開催決定！

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、2026年夏 ゆいゆいジャンボ小倉くじの開催が決定！

当選番号はネット配信生放送にて大発表します!奮ってのご応募をお待ちしております！

対象店舗：コロムビアミュージックショップ対象ページ

対象ページはこちら

https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji26summer/

予約受付期間

予約受付期間：5/1（金）18:00〜6/21（日）23:59

ニックネーム登録期間：6/22(月)〜6/28(日)23:59

小倉くじ番号のご案内：7/10(金)18:00頃

当選景品

特賞 唯ちゃんの生電話 ３名 Q盤セット・E盤セット・D盤セットより各1名様

1等賞 直筆ニックネーム＆サイン入り告知ポスター15名様

2等賞Q 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」初回限定盤Q CDジャケット

2等賞E 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤E CDジャケット

2等賞D 直筆ニックネーム＆サイン入り 「Q.E.D.」通常盤D CDジャケット

参加方法や注意事項などの詳細は対象ページをご確認ください。

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」発売記念 お渡し会イベント

小倉 唯 Newシングル「Q.E.D.」の発売を記念して、お渡し会イベントの開催が決定しました!

各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください!

6月20日（土）AKIHABARAゲーマーズ本店 １部13:00〜 2部15:00〜 3部17:00〜

6月27日（土）アニメイト名古屋 第3太閤ビル 1部14:00〜 2部15:30〜 3部17:00〜

6月28日（日）アニメイト大阪日本橋 1部12:30〜 2部14:30〜 3部16:30〜

7月5日（日）池袋Packs ４F 1部13:00〜 2部15:00〜 3部17:00〜

応募方法などの詳細は、HPをご確認ください。

●ライブ情報

「Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド(ハート)〜」

7月26日（日）【京都】 京都劇場

8月9日（日）【群馬】メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）大ホール

8月14日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

8月22日（土）【愛知】名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

8月30日（日）【東京】ルネこだいら（小平市民文化会館）大ホール

9月6日（日）【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場

小倉 唯オフィシャルファンクラブ「Yui’s＊company.」会員3次先行受付中！

受付期間：2026年4月25日（土）12:00〜5月10日（日）23:59

当落発表：2026年5月15日（金）15:00〜

入金期間：2026年5月15日（金）15:00〜5月18日（月）23:00

その他、「Yui’s＊Company. LIVE TOUR 2026 SUMMER 〜泡沫のマーメイド(ハート)〜」に関する詳細は特設サイト（https://ogurayui-official.com/feature/fclivetour2026）をご確認ください。

●作品情報

TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』

2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送開始！

【スタッフ】

原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン)

キャラクター原案：昌未

漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：葛谷直行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：姉崎早也花

音楽：宝野聡史、中野香梨

アニメーション制作：スタジオコメット

【キャスト】

エリザベート・レイストン／エリー・レイス：大西沙織

ミレイ・カタリア：長谷川育美

ルノア・カールトン：小倉 唯

ミーシャ・テイル：上原あゆみ

音楽

OPテーマ：小倉 唯「Q.E.D.」

EDテーマ：大西亜玖璃「グッバイ・ララバイ」

(C)はぐれメタボ・ホビージャパン／『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』公式サイト

https://buchigire-anime.com

小倉 唯 総合サイト

https://ogurayui-official.com/