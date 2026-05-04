岡山、不適切な投稿に関する原因報告&広島に謝罪「深くお詫び申し上げた」…広島側は「本謝罪を承諾いたしました」
ファジアーノ岡山は4日、前日にクラブ公式インスタグラムで不適切な投稿がされたことについて、原因を報告し、改めて謝罪した。インスタグラムでは、サンフレッチェ広島との試合内容を揶揄するような画像が投稿されていた。
代表取締役社長を務める森井悠氏は「日頃より、ファジアーノ岡山へのご支援、ご声援をくださり、誠にありがとうございます。改めましてサンフレッチェ広島様をはじめ試合に関わるすべての皆様、ならびに今回の件で不快な思いをされた皆様に、心よりお詫び申し上げます。あわせて事実関係の確認と経緯報告が遅くなったこと、重ねてお詫び申し上げます」と冒頭で伝えた。
今回のクラブ公式インスタグラムにおける不適切な内容の投稿について、「クラブ理念の根幹を揺るがしかねない非常に大きな事象として捉え」、投稿に関わったスタッフや対象画像における該当選手への事実確認を行ったようだ。「該当選手のポーズについては大変軽率なもの」と認め、該当選手への指導を行い、強い反省の意を受け取ったとしている。
また、「インスタグラムの投稿担当スタッフが試合の詳細を知らぬまま投稿」したと説明。「当該投稿にあたり管理者のチェック機能が働いていなかったことが最大の要因であると捉えております」と続けると、「投稿担当者に本件を意図的に煽ろうという意思は全くなく、ただただ管理体制が著しく不十分であったことに起因しているため、その体制と運用方法の整備を見直すことといたします」とした。
そして、広島に対し、「敬意を大きく欠く投稿により不快な思いを抱かせてしまったことを、クラブを代表して本日直接お伺いし、一連の経緯を深くお詫び申し上げた次第です」と直接謝罪したことを報告。今後については、「選手・スタッフ・社員への意識醸成を図る研修を実施するとともに、SNS投稿に関するルール・管理体制を厳格に定めてまいります」とコメントした。
「最後に、クラブの存在意義は『子どもたちに夢を!』の体現にあり、今回の事象はその対極にある事象を発生させる結果となりました。多くの皆様の期待や信頼を損なってしまったことを認識する中、その失った信頼を回復することは到底簡単なことではありませんが、二度とこのようなことが起きぬよう、一つ一つできることに真摯に臨んでまいる所存です。この度は誠に申し訳ありませんでした。」
また、広島も同日に「ファジアーノ岡山様からのご報告および、ファン・サポーターの皆様へのお願い」とのタイトルの声明を発表。代表取締役の久保雅義氏は、同日に岡山の森井代表取締役社長がクラブを訪問したこと、クラブ公式SNSにおける投稿について、詳細な経緯説明と深い謝罪、および今後の再発防止策についての報告を受けたことを伝えている。
「森井社長をはじめとするファジアーノ岡山様の迅速かつ真摯なご対応を重く受け止め、本謝罪を承諾いたしました。本件についてはこれをもって解決したものと捉え、両クラブ間に一切の遺恨がないことをここにご報告申し上げます」
そして、「当クラブのファン・サポーターの皆様、ならびにサッカーを愛するすべての皆様へ大切なお願いがございます」とし、「本件に関することはもちろんのこと、いかなる場合においても、SNS等における特定の選手、クラブ、関係者に対する過度な批判や誹謗中傷、リスペクトを欠いた発信は絶対におやめいただきますよう強くお願い申し上げます」と続けている。
代表取締役社長を務める森井悠氏は「日頃より、ファジアーノ岡山へのご支援、ご声援をくださり、誠にありがとうございます。改めましてサンフレッチェ広島様をはじめ試合に関わるすべての皆様、ならびに今回の件で不快な思いをされた皆様に、心よりお詫び申し上げます。あわせて事実関係の確認と経緯報告が遅くなったこと、重ねてお詫び申し上げます」と冒頭で伝えた。
また、「インスタグラムの投稿担当スタッフが試合の詳細を知らぬまま投稿」したと説明。「当該投稿にあたり管理者のチェック機能が働いていなかったことが最大の要因であると捉えております」と続けると、「投稿担当者に本件を意図的に煽ろうという意思は全くなく、ただただ管理体制が著しく不十分であったことに起因しているため、その体制と運用方法の整備を見直すことといたします」とした。
そして、広島に対し、「敬意を大きく欠く投稿により不快な思いを抱かせてしまったことを、クラブを代表して本日直接お伺いし、一連の経緯を深くお詫び申し上げた次第です」と直接謝罪したことを報告。今後については、「選手・スタッフ・社員への意識醸成を図る研修を実施するとともに、SNS投稿に関するルール・管理体制を厳格に定めてまいります」とコメントした。
「最後に、クラブの存在意義は『子どもたちに夢を!』の体現にあり、今回の事象はその対極にある事象を発生させる結果となりました。多くの皆様の期待や信頼を損なってしまったことを認識する中、その失った信頼を回復することは到底簡単なことではありませんが、二度とこのようなことが起きぬよう、一つ一つできることに真摯に臨んでまいる所存です。この度は誠に申し訳ありませんでした。」
また、広島も同日に「ファジアーノ岡山様からのご報告および、ファン・サポーターの皆様へのお願い」とのタイトルの声明を発表。代表取締役の久保雅義氏は、同日に岡山の森井代表取締役社長がクラブを訪問したこと、クラブ公式SNSにおける投稿について、詳細な経緯説明と深い謝罪、および今後の再発防止策についての報告を受けたことを伝えている。
「森井社長をはじめとするファジアーノ岡山様の迅速かつ真摯なご対応を重く受け止め、本謝罪を承諾いたしました。本件についてはこれをもって解決したものと捉え、両クラブ間に一切の遺恨がないことをここにご報告申し上げます」
そして、「当クラブのファン・サポーターの皆様、ならびにサッカーを愛するすべての皆様へ大切なお願いがございます」とし、「本件に関することはもちろんのこと、いかなる場合においても、SNS等における特定の選手、クラブ、関係者に対する過度な批判や誹謗中傷、リスペクトを欠いた発信は絶対におやめいただきますよう強くお願い申し上げます」と続けている。