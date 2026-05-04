岡山、不適切な投稿に関する原因報告&広島に謝罪「深くお詫び申し上げた」…広島側は「本謝罪を承諾いたしました」

岡山、不適切な投稿に関する原因報告&広島に謝罪「深くお詫び申し上げた」…広島側は「本謝罪を承諾いたしました」