「日本代表で一番重要」「別次元すぎる」インテル相手に好セーブ披露のGK鈴木彩艶にSNS驚嘆！伊メディアも大絶賛「奇跡的なセーブ」「驚異の反射神経」
現地５月３日に開催されたセリエAの第35節で、日本代表GK鈴木彩艶を擁する12位のパルマが首位のインテルとホームで対戦。０−２で敗れて相手のリーグ優勝が決まった。
チームは敗戦を喫したものの、この一戦に先発した鈴木はハイパフォーマンスを披露する。
25分、ニコロ・バレッラのシュートがクロスバーに当たって跳ね返ったボールに素早く反応してゴールラインぎりぎりで掻き出せば、90分には至近距離からダビデ・フラッテージにボレーを浴びるも、圧巻の反射神経でストップしてみせた。
好セーブを連発した守護神に対して、SNS上では「日本代表で一番重要」「インテル相手にえぐいな」「相手が苦笑いしてる」「反応とポジショニングがドンピシャ」「別次元すぎる」「鳥肌もの」といった声があがっている。
またイタリアメディア『zozoom』は「鈴木が奇跡的なセーブ」と絶賛。『PARMA TODAY』も、「驚異の反射神経」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神がインテル戦で好セーブ連発！
チームは敗戦を喫したものの、この一戦に先発した鈴木はハイパフォーマンスを披露する。
25分、ニコロ・バレッラのシュートがクロスバーに当たって跳ね返ったボールに素早く反応してゴールラインぎりぎりで掻き出せば、90分には至近距離からダビデ・フラッテージにボレーを浴びるも、圧巻の反射神経でストップしてみせた。
好セーブを連発した守護神に対して、SNS上では「日本代表で一番重要」「インテル相手にえぐいな」「相手が苦笑いしてる」「反応とポジショニングがドンピシャ」「別次元すぎる」「鳥肌もの」といった声があがっている。
またイタリアメディア『zozoom』は「鈴木が奇跡的なセーブ」と絶賛。『PARMA TODAY』も、「驚異の反射神経」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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