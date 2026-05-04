タレントの大沢あかねが３日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、夫の劇団ひとりがプレゼントに要求してきたものを告白し、山崎育三郎らを驚かせた。

大沢は、子育てについて夫婦でなにかルールがあるのか？と聞かれ「ルールを決めても私が守れない」と苦笑い。「１回、彼が私に対して全て諦めたなっていう瞬間があった」とし、その出来事を振り返った。

それが、交際している最中に大沢が劇団ひとりに誕生日プレゼントは何がいい？と聞いたときのこと。劇団ひとりは「あかねとケンカしたらすぐに仲直りできるチケットが欲しい」とリクエスト。これには山崎育三郎も井桁弘恵も「ええ〜」とほんわか笑顔。大沢も「かわいい〜と思って、『分かった、作るね』って５枚つづりをあげたら、本人もめっちゃ喜んでいた」という。

それから１カ月後に大ゲンカが勃発。「彼が『ちょっと待って』とチケットを持ってきて『これでお願い！』って言ったら、私が『こんなもんで許すと思うなよ！』って（引きちぎって投げ捨てた）」とルール完全無視。これに劇団ひとりも呆然となり「それから彼は全て諦めるって」と振り返っていた。