KADOKAWA、「第64回静岡ホビーショー」での特別物販ラインナップを公開
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
KADOKAWAは、イベント「第64回 静岡ホビーショー」にて実施される特別物販の商品ラインナップを公開した。
5月16日、17日の一般公開日にて、イベント会場の同社ブースにて特別販売が実施される。ラインナップには「カドプラ」シリーズより「【推しの子】有馬かな」、「青ブタ 桜島麻衣」、「無職転生II ロキシー・ミグルディア」、「リゼロ エミリア」が登場。
全て【カドスト限定特典付き】の豪華仕様「DX ver.」となっている。
＼🛍️特別物販 ラインナップ公開🛍️／- KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドプラ） (@KADOPLA) April 28, 2026
5月開催の「第64回静岡ホビーショー」#カドプラ ブースにて販売する商品ラインナップを公開！✨
全て【カドスト限定特典付き】の豪華仕様「DX ver.」をご用意しています🎁
・【推しの子】有馬かな
・青ブタ 桜島麻衣
・無職転生Ⅱ ロキシー・ミグルディア
・リゼロ… pic.twitter.com/sbODJBRr6E
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