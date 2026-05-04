無傷の5連勝…6回0奪三振無失点の好投を見せたロブレスキー

【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手は3日（日本時間4日）、敵地でのカージナルス戦で6回無失点の好投を見せ、連敗ストップの立役者となった。無傷の5連勝で、規定投球回にも到達し防御率1.25でリーグトップに登場。試合後に指揮官はレジェンド左腕との“共通点”を指摘し、本人もジョークを飛ばした。

25歳のロブレスキーは、昨年は先発やリリーフなどで24試合に登板して5勝5敗、防御率4.32の成績を残した。今季はブレイク・スネル投手が出遅れる中で開幕から先発を任され、6試合でわずか5失点。三振は少なく打ち取るスタイルで、この日は6回を投げて三振ゼロのピッチングだった。

ロバーツ監督は「一番重要なことはどんな形であっても、できるだけアウトをたくさん奪うこと。効率的な投球をしている」と称えた。「特に期待値を（大きく）超えたということはない。成績だけ見れば期待を上回ったと言えるかもしれないが、私たちの期待値としては、まさに予想通りだ」と、ポテンシャルの高さに言及。「彼は準備万端で、打者に向かっていきます。クレイトン（・カーショー）と同じスケッチャーズを履いていますしね（笑）」と、昨季限りで引退したレジェンド左腕と重ね合せる場面もあった。

ロブレスキーはスケッチャーズのスパイクを着用。球界を見渡しても契約する選手は少なく、これまでスケッチャーズのスパイクと言えばカーショーが象徴的な選手だった。指揮官の言及について問われたロブレスキは「そう思います。スケッチャーズに感謝ですね（笑）」と報道陣を笑わせた。

もちろんスパイクだけではない。同じ左腕としてカーショーのことは尊敬し、参考にしてきた。「彼が毎日取り組む姿勢を見ていること自体が、私にとって本当に特別なこと。誰もが野球界のレジェンドである彼らのような選手たちと一緒にいられる機会を得られるわけではないからね。メジャーに上がる前も彼の映像を見ていたし、今年も彼が絶好調だった時の映像を見て学ぼうとしている。彼のそばにいて、偉大な選手になるために何が必要かを理解できたことは、間違いなくものすごく大きな影響を与えています」と語った。

レジェンドの背中を追いかけてきた25歳の左腕が、ドジャースの中で頼もしい存在になりつつある。（上野明洸 / Akihiro Ueno）