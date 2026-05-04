「日本ではあんまない。最後までやらしてくんないかな（笑）」中村俊輔が振り返った欧州特有の文化は？ 監督への接し方も明かす
現地５月３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスが、８位のボーンマスと敵地で対戦し、０−３で完敗した。中３日でシャフタール（ウクライナ）とのカンファレンスリーグ準決勝・第２レグを戦うなか、ボランチで先発した鎌田は、前半のみでベンチに下がった。
この一戦は『U-NEXT』で中継され、中村俊輔氏が解説を担当した。
先日に森保ジャパンのコーチに就任したレジェンドは、終盤にボーンマスの３点目を挙げたラヤンらがベンチに下がった際に、スタンドから大きな拍手が送られると、「これは良いプレーをした選手交代タイムですよね」と発言。そして「セルティックの時に自分もこういう交代が多かった」と切り出し、欧州特有の文化への考えを明かした。
「『今日よくやったよ』って、スタンディングオベーションで拍手をもらうために、90分ぐらいで交代するんですけど、僕自身は最後までやりたかった（笑）、やりたいことが多かった。この文化、日本ではあんまないじゃないですか。だから『最後までやらしてくんないかな』って毎回思ってました（笑）。ありがたく、拍手を受けてましたけど」
中村氏はまた、過密日程で疲労を感じながらも、プレーはし続けたいタイプで、「その方がリズムを作りやすかった」と振り返った上で、監督への接し方も語った。
「僕はもう本当に監督をリスペクトしてじゃないですけど、『もう何でも従いますよ』っていうスタイルでしたね。だから、コミュニケーションをあんまり取らずに、監督さんの指示で『次、サブだから』って言われれば受け入れて、次のサブとしての準備をして、後から出てきた時に違いを見せられるように準備をしていました。
僕はゲームメーカータイプだったので、それはやりやすかったですけど、やっぱストライカーとかはまた違う感覚なんでしょうけどね。ディフェンスやウイングとか」
日本代表の元10番は、こだわりを持ちながらも柔軟に対応することで、異国・異文化での活躍に繋げていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
この一戦は『U-NEXT』で中継され、中村俊輔氏が解説を担当した。
先日に森保ジャパンのコーチに就任したレジェンドは、終盤にボーンマスの３点目を挙げたラヤンらがベンチに下がった際に、スタンドから大きな拍手が送られると、「これは良いプレーをした選手交代タイムですよね」と発言。そして「セルティックの時に自分もこういう交代が多かった」と切り出し、欧州特有の文化への考えを明かした。
中村氏はまた、過密日程で疲労を感じながらも、プレーはし続けたいタイプで、「その方がリズムを作りやすかった」と振り返った上で、監督への接し方も語った。
「僕はもう本当に監督をリスペクトしてじゃないですけど、『もう何でも従いますよ』っていうスタイルでしたね。だから、コミュニケーションをあんまり取らずに、監督さんの指示で『次、サブだから』って言われれば受け入れて、次のサブとしての準備をして、後から出てきた時に違いを見せられるように準備をしていました。
僕はゲームメーカータイプだったので、それはやりやすかったですけど、やっぱストライカーとかはまた違う感覚なんでしょうけどね。ディフェンスやウイングとか」
日本代表の元10番は、こだわりを持ちながらも柔軟に対応することで、異国・異文化での活躍に繋げていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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