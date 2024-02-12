ツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場

【MLB】ツインズ 4ー3 Bジェイズ（日本時間4日・ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が3日（日本時間4日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第5打席で9号2ランを放った。自身初の3戦連発で2桁本塁打に王手をかけた。

5月に入り、岡本の打棒が止まらない。前日2日（同3日）のツインズ戦で、今季最長飛距離となる453フィート（約138メートル）の特大アーチ。1日（同2日）の同戦では、6試合ぶりの6号ソロに続き、弾丸ライナーの7号2ランと快音を連発。2打席連続アーチで、メジャー初の1試合2本塁打を達成した。

岡本は3月29日（同30日）のアスレチックス戦でメジャー1号を放つと、翌日に2戦連発となる2号。それ以降ノーアーチが続いたが、4月19日（同20日）のダイヤモンドバックス戦で4月初のアーチ。28日（同29日）と29日（同30日）のレッドソックス戦では、2試合続けて適時打を放ち計4打点をあげるなど、調子を上げてきていた。

試合前の時点で、岡本は32試合に出場し打率.235（119打数28安打）、8本塁打、20打点、OPS.770の成績を残していた。（Full-Count編集部）