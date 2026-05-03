「通れないニャ…」 すき間チャレンジャーの黒猫レオ

YouTubeチャンネル「Lucky Paws」では、子猫たちがドアの間を一生懸命すり抜けようとする様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいの！」「ずっと見ていたい」の声が続出しました。

【画像5枚】「ぐうカワイイ…！」これが、隙間に挟まった“お団子状態”の猫たちです！

注目を集めたのは「Cute Cat Hiding Behind Door, then Squeezing Through the Door」という動画。冒頭から、子猫たちがドアのすき間を試行錯誤してすり抜けようとするかわいさ爆発の映像でスタートします。

最初に登場するのは黒猫のレオ。ドアの向こう側に行けず、「ニャーン」と鳴きながらなんとかすり抜けようと必死です。

続いて、白猫の後ろからオーレが登場。「ニャンだろう？」と言わんばかりの表情で近づき、レオの頭にちょこんと顔を乗せる癒やし場面です。

大渋滞発生！？ 縦にお団子状態になる子猫たち

どう頑張ってもすり抜けられず、「もうダメだニャン…」とあきらめ顔のレオ。ドアのすき間から顔を出して固まってしまいました。次にベリーとオーレがやってきますが、結局通れず縦にお団子状態です。

飼い主さんが少しドアを開けたのでしょうか？ わずかにすき間が広がったタイミングを逃さず、ついにレオがドアをくぐり抜けました。続いて、ベリーとオーレも通ることに成功します。

「はあ〜やっと通れたニャ」と、猫たちの心の声が聞こえてきそうなところで動画は終了しました。動画を見た視聴者からは「ついにやったね！ おめでとうレオ」「みんなかわいくてふわふわで大好き！」といった声が寄せられています。猫たちが繰り広げるすき間チャレンジをぜひご覧ください。