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自転車の「青切符」導入から1ヶ月。安全意識が高まる今、自分の身を守るヘルメットから、愛車の盗難対策、走行中のトラブル記録まで、今だからこそ自転車ライフに取り入れたい周辺アイテムを紹介します。

自転車にも自己防衛を

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原則車道の左側を走らなければいけない自転車ですが、生身の身体で大きな自動車の横を走るのも緊張感がありますよね。

そんな中、注目が集まっているプロダクトが自転車向けのドライブレコーダーです。

4月25〜26日に開催されたスポーツ自転車フェスティバル・CYCLE MODE TOKYO 2026で展示されていたのは、｢AKEEYO AKY-710Lite｣というレコーダー。

こちらは、バイク／自転車両用のアイテムで、付属のマウントを使ってモビリティのハンドル部分に装着できるようになっています。

Photo: mio 別売りの｢AKY-730pro/710シリーズ 自転車専用取り付けマウント｣を使用しています。

映像は、1080pの高解像度で7.5時間以上の連続録画が可能。122度の広角かつ高画質なので、記録としては十分なクオリティです。専用のスマートフォンアプリと連携し、録画データをあとから確認したり、設定の変更をしたりすることもできますよ。

もちろん、車のドライブレコーダー同様、1分／3分／5分／10分と｢ループ録画｣できるので、トラブルの瞬間も見逃しません。

万が一のためにも、これからは自転車にもドライブレコーダーを取り付けたいところ。しっかりと自己防衛をして、快適なサイクリングを楽しみましょう。

詳しくはこちら↓

自転車も自己防衛を。ハンドルにつけられる｢ドライブレコーダー｣

帽子のようなヘルメット

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カジュアルに着用できるヘルメットが広がれば、メットの常用もさらに広がりそう。

CYCLE MODE TOKYO 2026にて、OGK KABUTOのブースに展示されていたのは、カジュアルなルックスが特徴的な、帽子のようなヘルメットでした。

こちらは、キャップやキャスケットのヘルメットカバーを、ヘルメットにかぶせるようにして使います。

Photo: mio ｢LIBERO NTベージュ｣を着用

キャップタイプの｢LIBERO｣を着用してみるとこんな感じ。後頭部まですっぽりカバーしてくれる安心感がありつつ、これまでにないカジュアルな印象もありますね。

また、この製品は、｢SG基準｣の安全性を満たしている点もポイントです。SG基準は｢製品安全協会｣が定めた基準で、ヘルメットの衝撃吸収性、あごひも強度、ロールオフなど、複数の厳しい試験を実施しているものとなっています。

警視庁によると、自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約5割が、頭部に致命傷を負っているとのこと。

こうしたことを踏まえても、安全性と被りやすさを両立したヘルメットは非常に重要と言えるでしょう。

予期せぬアクシデントに備えるためにも、まずは｢OGK KABUTO｣のアイテムからヘルメットデビューを検討してみては？ ヘルメットを習慣化する入口としてもピッタリな製品ではないでしょうか。

詳しくはこちら↓

“ただの帽子”みたいな自転車用ヘルメット。安全を取り入れるきっかけに

自転車にさりげなく巻くスマートタグ

Image: MAMORIO,INC

財布や鍵からペットや子どもの居場所まで、スマホを見ると居場所がわかるスマートタグ。ボタン型やカード型など、さまざまな種類がありますが「何のどこに、どう取り付けるか」が問題です。

特に、盗難対策としてスマートタグを使う場合は、その存在を悟られたくないことでしょう。盗難リスクのある自転車などでは、スマートタグをさりげなく忍ばせておくことも重要になります。

そんなときにうってつけな製品が、MAMORIOの新作スマートタグ｢MAMORIO Cycle Tracker Pad｣。こちらは、自転車のシートポストやフレームに巻き付けるアイテムとなっています。

Image: MAMORIO,INC

スマートタグには見えないルックスをしている本製品、自転車のハンドルやシートの下あたりに巻いておけば主張もほとんどありません。

MAMORIOはアプリの地図上で探す機能に加え、他のMAMORIOユーザーがタグとすれ違った際に、検知された場所を知らせる｢みんなで探す｣機能も搭載しており、安心度が高い点も特徴です。

大切な愛車を守るためにも、さりげなく忍ばせられるスマートタグ、導入してみてはいかがでしょう？

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見えるけど目立たない。自転車にさりげなく巻き付けるスマートタグ