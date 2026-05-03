日本酒メーカー「獺祭（だっさい）」（山口県）と三菱重工業は、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得た「もろみ」をもとに地上で清酒１１６ミリ・リットルを仕上げた。

このうち１００ミリ・リットルを詰めたボトル１本を１億１０００万円（税込み）で販売、日本人が購入したという。売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付する。

両社は２０２４年から、月面での清酒製造を目指す「獺祭ＭＯＯＮプロジェクト」を進めている。２５年１０月、原材料や共同開発した醸造装置を宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ（ジャクサ））の主力ロケット「Ｈ３」に載せ、ＩＳＳに運んだ。

試験はＪＡＸＡの実験装置内で行われ、月面重力を模した環境で発酵過程を２週間確認した。試験で得られたもろみ約２６０グラムはアルコール分が１２％に達しており、地上と同じ手法で醸造が可能なことがわかったという。

もろみは３月１３日に獺祭本社蔵に到着し、同２４日に清酒が完成した。東北大と協力し、酒粕（さけかす）などの成分解析も進めるとしている。