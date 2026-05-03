影山優佳、メイド服姿に熱視線「可愛すぎる」「文化祭にいたら間違いなく大人気」
【モデルプレス＝2026/05/03】元日向坂46の影山優佳が5月1日までに自身のInstagramを更新。テレビ東京系列ドラマ「るなしい」（4⽉2⽇スタート 毎週⽊曜深夜24時30分放送）のオフショットを投稿し反響を呼んでいる。
【写真】24歳元日向坂「天使」と話題のメイド姿
影山は「毎週木曜24：30〜第5話は文化祭です」とつづり、写真を複数枚投稿。文化祭を題材とした放送回でメイド服姿を披露した。赤と白、黒のチェック柄に中心にはリボンが付いており、カチューシャやツインテールと可愛さを全面にアピールした衣装となっている。また、あどけない表情や頬にシールを貼ったメイクが印象的な写真となった。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「メイド服似合います」「天使です」「文化祭にいたら間違いなく大人気」「素敵ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆影山優佳、文化祭のメイド服姿を披露
影山は「毎週木曜24：30〜第5話は文化祭です」とつづり、写真を複数枚投稿。文化祭を題材とした放送回でメイド服姿を披露した。赤と白、黒のチェック柄に中心にはリボンが付いており、カチューシャやツインテールと可愛さを全面にアピールした衣装となっている。また、あどけない表情や頬にシールを貼ったメイクが印象的な写真となった。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「メイド服似合います」「天使です」「文化祭にいたら間違いなく大人気」「素敵ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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