韓国ドラマ「オクニョ 運命の女（ひと）」第22話〜第26話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！
「テレ東プラス」では、5月4日（月・祝）〜5月8日（金）放送、第22話〜第26話のあらすじを紹介する。
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【5月4日（月・祝）放送 第22話】
国王、明宗（ミョンジョン）は、オクニョが罪人として裁かれ地方に送られたと知る。
ユン・ウォニョンの指示で2度目の裁きが取りやめになったと聞き、裁きをやり直すよう命じるが…。
一方、刺客に襲われたユン・ウォニョンはまだ意識不明のまま。容態が気になるユン・テウォンは屋敷の前にいた。やがて、オクニョが山賊に襲われ殺されたという知らせがユン・テウォンたちのもとに届く。ソン・ジホンは地方に左遷されることになる。
【5月5日（火・祝）放送 第23話】
山賊から逃げたオクニョは、刀傷を負いながらも役所にたどり着き倒れた。ちょうど赴任したソン・ジホンが見つけ、医者を呼ぶ。オクニョを助けようと追っていたユン・テウォンは、山賊がオクニョを明の商人に引き渡すために連れ出したと知って港へ向かうが…。
やがてソン・ジホンは、オクニョが回復したら、役人の夜とぎをさせられると知る。
一方、ユン・テウォンは妓楼でユン・ウォニョンに呼び出され、ある提案をされる。
【5月6日（水・休）放送 第24話】
オクニョは、ソン・ジホンが祖父パク・テスの遺品を探しに行くのに同行することに。
2人が出発しようとしたところに、王の母親違いの兄がやってくる。
平市署（ピョンシソ：市場を監督する官庁）の署長に就任したユン・テウォン。父ユン・ウォニョンから、署長としての足固めにソン・ジホンの父の商団を取り締まるよう勧められる。
ユン・シネはソン・ジホンのことが忘れられず、会いに行きたいと言い出す。
【5月7日（木）放送 第25話】
父を亡くしたソン・ジホンは、ユン・ウォニョンとユン・テウォンへの復讐（ふくしゅう）を心に誓う。オクニョはユン・テウォンがユン・ウォニョンの力で官職に就いたとは信じられない。
一方、チョン・ナンジョンは市場を監督する立場についたユン・テウォンへの警戒を強める。役所に戻ったオクニョは近々、豊漁祭があると知る。儀式を行うために都から役人がやってくると聞き、それを利用してなんとか都に戻る手立てを考える。
【5月8日（金）放送 第26話】
ユン・テウォンは、父ユン・ウォニョンに連れられ文定（ムンジョン）大妃（テビ）に謁見する。ユン・テウォンは大妃から寺のばく大な改修費を調達するよう命じられ、ある策を講じる。
都の役所に登用され、無事に都に戻れることになったオクニョは、ひそかに商団を始める準備にかかる。オクニョが生きていると聞いたユン・テウォンは急ぎ会いに行くが…。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
「テレ東プラス」では、5月4日（月・祝）〜5月8日（金）放送、第22話〜第26話のあらすじを紹介する。
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【5月4日（月・祝）放送 第22話】
国王、明宗（ミョンジョン）は、オクニョが罪人として裁かれ地方に送られたと知る。
ユン・ウォニョンの指示で2度目の裁きが取りやめになったと聞き、裁きをやり直すよう命じるが…。
一方、刺客に襲われたユン・ウォニョンはまだ意識不明のまま。容態が気になるユン・テウォンは屋敷の前にいた。やがて、オクニョが山賊に襲われ殺されたという知らせがユン・テウォンたちのもとに届く。ソン・ジホンは地方に左遷されることになる。
【5月5日（火・祝）放送 第23話】
山賊から逃げたオクニョは、刀傷を負いながらも役所にたどり着き倒れた。ちょうど赴任したソン・ジホンが見つけ、医者を呼ぶ。オクニョを助けようと追っていたユン・テウォンは、山賊がオクニョを明の商人に引き渡すために連れ出したと知って港へ向かうが…。
やがてソン・ジホンは、オクニョが回復したら、役人の夜とぎをさせられると知る。
一方、ユン・テウォンは妓楼でユン・ウォニョンに呼び出され、ある提案をされる。
【5月6日（水・休）放送 第24話】
オクニョは、ソン・ジホンが祖父パク・テスの遺品を探しに行くのに同行することに。
2人が出発しようとしたところに、王の母親違いの兄がやってくる。
平市署（ピョンシソ：市場を監督する官庁）の署長に就任したユン・テウォン。父ユン・ウォニョンから、署長としての足固めにソン・ジホンの父の商団を取り締まるよう勧められる。
ユン・シネはソン・ジホンのことが忘れられず、会いに行きたいと言い出す。
【5月7日（木）放送 第25話】
父を亡くしたソン・ジホンは、ユン・ウォニョンとユン・テウォンへの復讐（ふくしゅう）を心に誓う。オクニョはユン・テウォンがユン・ウォニョンの力で官職に就いたとは信じられない。
一方、チョン・ナンジョンは市場を監督する立場についたユン・テウォンへの警戒を強める。役所に戻ったオクニョは近々、豊漁祭があると知る。儀式を行うために都から役人がやってくると聞き、それを利用してなんとか都に戻る手立てを考える。
【5月8日（金）放送 第26話】
ユン・テウォンは、父ユン・ウォニョンに連れられ文定（ムンジョン）大妃（テビ）に謁見する。ユン・テウォンは大妃から寺のばく大な改修費を調達するよう命じられ、ある策を講じる。
都の役所に登用され、無事に都に戻れることになったオクニョは、ひそかに商団を始める準備にかかる。オクニョが生きていると聞いたユン・テウォンは急ぎ会いに行くが…。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ