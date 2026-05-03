リヴァプールのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクは、鼠蹊部の怪我のため第35節マンチェスター・ユナイテッド戦を欠場するようだ。英『Daily Mail』など複数のメディアが報じている。



イサクは今季、コンディション不良に悩まされている。12月に足を骨折したのち、先月ようやくチームに復帰したばかり。今回の怪我のタイミングはアルネ・スロット監督にとっても、本人にとっても最悪だと『Daily Mail』は伝えた。





FWウーゴ・エキティケも大きな負傷によって欠いているリヴァプール。スロット監督はコーディ・ガクポをストライカーとして起用するか、フロリアン・ヴィルツを偽9番で起用するか、どちらにせよ計画の見直しを余儀なくされることになる。怪我の程度は現時点では不明であり、今週末に検査を受けて状態を判断するという。1億3000万ポンドでニューカッスルからやってきたイサクだが、どうやら今季は失望を味わうシーズンとなりそうだ。移籍をめぐるゴタゴタで十分なプレシーズンを過ごすことができず、コンディション不良に陥って出場と離脱を繰り返していた。上記の骨折から復帰してからはわずか5試合しか出場しておらず、前節クリスタル・パレス戦では先制点を決めていたもののリーグ戦3ゴールにとどまっている。今夏はスウェーデン代表として日本代表とも戦うとみられるイサクだが、怪我の程度によっては出場を回避しなければならないかもしれない。