「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。天皇賞・春・Ｇ１（３日、京都・芝３２００メートル）の予想を公開した。

粗品が本命に推したのは、前日発売の単勝オッズで２番人気に推されている３番のアドマイヤテラだった。「やはり前走の阪神大賞典での走りは見事でした」と前哨戦の内容を評価。さらに「もともと高いポテンシャルを持っていたんですが、出遅れ癖や展開が向かなかったりと、不運なレースが多く、成績的には伸び悩んでいる印象がありました。しかし徐々に長距離路線で頭角を現して、この舞台までたどり着いた」と戦歴について言及しつつ、「前走は少頭数でメンバーレベルも高くはなかったんですが、あれだけ見事なステイヤーの王道の走りをされると、本命に挙げざるを得ない」と推奨理由を説明した。

対抗には、前日発売の単勝オッズで６番人気の１３番ミステリーウェイを指名した。粗品は展開予想を踏まえ、「とにかくマイペースで走ることが出来るかがカギになる」と好走条件を挙げたうえで、「同型馬が少なく人気どころも好位先行タイプばかりなので、ペースはそれほど早くならない」と予想したことから逃げ馬をピックアップした様子。さらに「若干隙のある今回、松本ジョッキーの思い切った騎乗がハマれば、一撃があってもおかしくない」と強調した。

断然人気を集める７番のクロワデュノールに関しては「当然、買い目から外すことはできないんですが、あまりにも人気にしすぎているので、かなり買いにくい」としながらも、「完成度も高く、世界トップクラスの馬なので終わってみれば圧勝かもしれないんですけども、負けるとしたらこの距離やと思います」と見解を示した。今回はシンプルな買い目を提示。３連複軸２頭ながしで（３）（７）―（４）（１１）（１３）の３点と、３連単フォーメーションで１着（３）（７）―２着（３）（７）―３着（４）（１１）（１２）（１３）の計８点と馬券は２種類のみだが、クロワデュノールが本命のような買い方になっている。

この投稿にコメント欄では「こんなのアドマイヤもクロワデュノールも本命みたいな買い方やん」「買い目ほぼクロワやんけ笑」「コレはくるな」「こんなんクロワも本命みたいなもんやろ」「今回はいけそうやな」「豊さんと相性悪くなかった？」「対抗ミステリーウェイなのに買い目３−７から笑」「買い方的にクロワ本命やん」「ガミる予感がします」「クロワの圧勝やて」「往生際が悪いぞ」「ちゃんとクロワ本命なの怖すぎる」などの反応が寄せられている。