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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】腹筋が割れる！お腹が薄くなる最強鬼プランク（休憩なし）」を公開しました。この動画は、3分間ノンストップで腹筋に集中する6種類のプランクエクササイズを紹介するものです。



プログラムは、腰を左右に振る「ヒップディッププランク」から始まります。のが氏によると、この動きはくびれを作る腹斜筋も同時に鍛えることができるとのこと。続いて、片膝をついた状態で行う「サイドプランク」を左右それぞれ行い、脇腹を集中的に刺激します。



その後は、プランクの姿勢から片足を浮かせて体を水平に保つ動きや、有酸素運動の要素も含む「マウンテンクライマー」へと移行。最後に、プランクの姿勢で体を前後にスライドさせる動きで締めくくり、腹筋と背中の筋肉を意識するよう促しています。すべてのエクササイズは休憩なしで連続して行われ、短時間で高い効果を目指せる構成です。



のが氏は、各エクササイズのポイントを丁寧に解説しており、初心者でも正しいフォームを意識しながら取り組むことができます。毎日続けやすい3分間のトレーニングで、引き締まったお腹を目指してみてはいかがでしょうか。