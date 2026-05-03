元プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）が2日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分）に出演。妻の北斗晶（58）への不満を訴える一幕があった。

おしどり夫婦で知られる2人だが、佐々木が北斗に直接言えない不満を、番組を通じて打ち明けることに。

佐々木は「孫の前では怒らないで」と小さな声で訴え、WEST.重岡大毅（33）から「言い方、弱っ！」とツッコまれた。

佐々木は「息子たちの前で怒られると、父親としての威厳がなくなる。それに孫が気付き始めたらマズいんで…。孫に気付かれてほしくないなって」と主張。

「意味が分かんないことで怒られたりする」と言う佐々木に、北斗は「怒られても分かんないところがムカつくんですよ！」と笑い、「孫の前で怒らないでほしいんだったら、怒られるようなことをするんじゃない！」と反撃した。

また、佐々木が「同じことをしても自分だけが怒られる」として、冷蔵庫を開けて中のものを見ていると、北斗に「電気代がもったいない、閉めろ」と叱られることを明かす。

「でも、ある時に（北斗が冷蔵庫を）自分で開けて、結構（開けている時間が）長いなと思って。『開け過ぎじゃない？』って言ったら、『黙ってろよ、お前！』って。どう考えてもタイムは僕より長かった。だからここは『絶対言える』と思って、言ったらガーンと怒られる」と訴えた。

これには、北斗が「（佐々木は）用もないのに開けてるんですよ。『何か飲もうかな』って開けてるのと、料理をするのにあれだ、これだってやってるのとは違う」と反論。西川ヘレン（79）からも「それは違います」と言われた佐々木は「すみませんでした」と頭を下げた。

すっかりやり込められた佐々木が、重岡に「味方してよ…」と訴えるも、重岡は「すごい背中が小さく見える」と苦笑していた。