MOBYをご覧の皆様、ツーリングマップル編集部です！ バイクツーリングの頼れる相棒「ツーリングマップル」は、利用者の旅心を熱くする情報満載の地図ブランドです。

そんなツーリングマップルが運営する、バイク旅や自転車旅、ドライブに役立つアプリ＆メディアの「Route!」から、おすすめの情報をお届けします！

著・フィネス

Route！掲載日：2026年4月10日

１．オープン情報

１－１．新規オープン 【道の駅 ゆとりえせとや】

2026年4月1日、静岡県藤枝市の県道32号沿いに、「道の駅ゆとりえせとや」がオープンしました。日帰り温泉施設「瀬戸谷温泉ゆらく」に、直売所と陶芸体験施設を新設した駅です。

手前が陶芸体験施設で、その隣が瀬戸谷温泉ゆらく。直売所はその奥に

「瀬戸谷温泉ゆらく」は露天風呂も備えた温泉施設で、併設の食堂のみの利用も可能です。新設された直売所「農産物直売所ちょっくら」内にも、カフェコーナーがあり、地元の旬の素材を使った軽食が味わえます。

そして、東京芸術大学が監修する、陶芸体験施設では、実際に自分で陶芸作品の製作体験ができます。

駅は国道1号・藤枝バイパスの「谷稲葉IC」から北へ約8kmの場所にあり、周辺には「宇嶺の滝」（約10km）、大久保キャンプ場（約12km）があります。

ツーリングマップル➡関東甲信越 P.6 B-4

１－２．リニューアルオープン 【道の駅 ふれあいの里HASUパーク】

2026年、愛知県愛西市の県道125沿いにある「道の駅 立田ふれあいの里」が、「道の駅 ふれあいの里HASUパーク」としてリニューアルオープンします。昨年、直売所が先行オープンしていましたが、今回のグランドオープンで、フードコートや都市公園がオープンします。

名前の通り、愛西市の特産「レンコン」を前面に出した道の駅で、秋には「レンコン」がズラリと並び、道の駅の近くを流れる、木曽川で採れる「シジミ」も人気です。「フード広場」では、名産のレンコンを使った料理やスイーツが味わえます。

川を挟んだ隣には「はす田」や広場があり、「はす見テラス」には「焼きれんこんソフト」も味わえるカフェレストラン「aicon」や、ハスの花を見ながら過ごせる「はす見デッキ」があります。

周辺には、木曽三川公園（約2km）があります。

ツーリングマップル➡中部北陸 P.26 E-3

１－３．リニューアルオープン【道の駅 ふるさとセンター大塔（おおとう）】

2025年6月1日から休業していた和歌山県田辺市、国道311号沿いの「道の駅 ふるさとセンター大塔」が、2026年4月1日にリニューアルオープンしました。直売所にくわえて、2017年から休止していた食堂の営業も再開されています。

ツーリングマップル➡関西 P.4 C-5

１－４．リニューアルオープン【道の駅 津島熱田温泉（つしまあつたおんせん）】

2026年4月23日、2023年から休業していた愛媛県宇和島市の「道の駅 津島やすらぎの里」がリニューアルオープンします。名称も「津島熱田温泉」に変わります。

施設はすべて建て替えられました。1階には、休業前より、売り場面積が大きく広がった特産品販売所の「てんやわんや市」とレストランがあります。2階の温泉施設には露天風呂、サウナがある男女別の大浴場のほか、家族風呂もあります。

松山自動車道の「津島高田IC」からすぐの立地で、周辺には南楽園（約5km）、宇和島城（約12km）があります。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.93 B-3

２．休業情報

２－１．休業【道の駅 あかいがわ】

2026年4月1日から、北海道赤井川村の国道393号沿いの「道の駅 あかいがわ」の本館が休館しています。2026年度から管理者が変わる予定でしたが、候補となっていた新管理者を指定する議案が、村議会で否決されたためで、新しい管理者が決まるまでは、トイレのみ利用可能です。

ツーリングマップル➡北海道 P.22 I-4

２－２．休業【道の駅 わきのさわ】

2026年4月1日から、青森県むつ市、国道338号沿いの「道の駅 わきのさわ」の売店（リフレッシュセンター鱈の里）の営業が休止しました。施設は旧食堂を利用した休憩所（9時～17時、冬期閉鎖）とトイレのみ利用可能です。

営業の再開は未定ですが、脇野沢漁港近くで現在計画されている新施設への移転も検討されています。

ツーリングマップル➡東北 P.100 G-5

２－３．休業【道の駅 シーサイド高浜】

2026年3月23日から、福井県高浜町の国道27号沿いの「道の駅 シーサイド高浜」が休業になりました。

2027年度中に予定されている、駅のリニューアル準備に向けての休業で、トイレと駐車場は利用可能です。

ツーリングマップル➡関西 P.76 I-7

２－４．休業【道の駅 吉野路大塔（よしのじおおとう）】

2026年3月23日から、奈良県五條市の国道168号沿いの「道の駅 吉野路大塔」の売店、レストランが休業しています。トイレは利用可能で、営業の再開は未定です。

ツーリングマップル➡関西 P.18 A-4

２－５．休業【道の駅 松山】

2026年3月9日から、鹿児島県志布志市の「道の駅 松山」の「やっちくふるさと村・物産館」が休業しています。トイレと駐車場は利用可能で、営業の再開は未定です。

ツーリングマップル➡九州沖縄 P.57 A-4

～僕らは今、旅の途中～ 常に進化を遂げてきたライダーのバイブル

ライダーと共に創る地図「ツーリングマップル」は、ライダーの実走取材によるジャンルも内容も多種多様なコメント情報が特徴です。長きに渡り、旅人の信頼を得ています。文字サイズが大きくなったR版（リング版）は、開きやすく使いやすい仕様です。

また、スマホ用アプリ「Route!（ルート）」では、地図の継ぎ目なく表示や自位置確認、走行ログの記録が可能で、書籍とアプリを併用することで、旅の計画から現地での活用まで幅広く対応できます。メディアサイトでも、旅のノウハウやエッセイ、新しい道路・施設・製品のニュースや、編集部セレクトの動画などが閲覧できます。

この記事では「ツーリングマップル」協力のもと、MOBY編集部で記事を再編集。今後もさまざまなバイク情報を取り上げていきます。