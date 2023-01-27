[5.2 ラ・リーガ第34節](Estadio El Sadar)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 19 バランタン・ロンジェ

DF 20 ハビ・ガラン

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 14 ルベン・ガルシア

MF 16 モイ・ゴメス

MF 18 ラウール・モロ

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 31 D. Stamatakis

DF 3 フアン・クルス

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 23 アベル・ブレトネス

DF 41 Íñigo Arguibide

MF 8 イケル・ムニョス

MF 10 アイマール・オロス

MF 29 アシエル・オサンベラ

FW 2 イケル・ベニト

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 11 キケ・バルハ

監督

アレッシオ・リシ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 19 ルーニー・バルドグジ

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 42 Xavi Espart

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

FW 7 フェラン・トーレス

FW 11 ラフィーニャ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります