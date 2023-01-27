オサスナvsバルセロナ スタメン発表
[5.2 ラ・リーガ第34節](Estadio El Sadar)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 19 バランタン・ロンジェ
DF 20 ハビ・ガラン
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 ラウール・モロ
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 D. Stamatakis
DF 3 フアン・クルス
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 8 イケル・ムニョス
MF 10 アイマール・オロス
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 2 イケル・ベニト
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
監督
アレッシオ・リシ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 19 バランタン・ロンジェ
DF 20 ハビ・ガラン
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 ラウール・モロ
FW 17 アンテ・ブディミル
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 31 D. Stamatakis
DF 3 フアン・クルス
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 8 イケル・ムニョス
MF 10 アイマール・オロス
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 2 イケル・ベニト
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
監督
アレッシオ・リシ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります