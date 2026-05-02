【写真特集】佐藤浩市・北村匠海・丸山隆平ら「第4回横浜国際映画祭」に豪華集結
【モデルプレス＝2026/05/02】5月2日、神奈川・赤レンガパークにて「第4回横浜国際映画祭」が開催された。ここではイベントの様子を写真でまとめる。
【写真】「第4回横浜国際映画祭」に登壇した豪華芸能人
“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、日本屈指の港町かつ文化芸術の町である横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催している「横浜国際映画祭」。5月1日から5月5日の5日間に渡り、「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、様々なイベントが行われる。レッドカーペットにはアンバサダーを務める佐藤浩市をはじめ、北村匠海、竹中直人、唐沢寿明、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリンら豪華著名人が集結した。
『アギト−超能力戦争−』に出演する賀集利樹は「このような素晴らしいステージにご招待いただきまして、感謝しかございません。それでは、せっかくなので変身しちゃいます！」と宣言し、変身ポーズ。仮面ライダーアギトとなって再びステージに姿を見せ、会場を盛り上げた。本作に出演するゆうちゃみは「人生初めてのレッドカーペットです。今日がすごく思い出に残ると思います。『アギト−超能力戦争−』をぜひ劇場でご覧ください」と笑顔で呼びかけた。
『外道の歌 SEASON2』主演の窪塚洋介は、あの、池内博之とともに登壇し、「こんにちは、“あの塚”です」と挨拶して笑いを誘うと、「昨年は『SEASON1』でこの場所に立たせていただいたかと思うんですけれども、好評で『SEASON2』も撮ることができました」とコメント。そして「『SEASON2』になって、DMMさんの話によると『SEASON1』の時よりも登録者数が増えておりますということで、このまま行けば『SEASON3』あるんちゃう！」と雄叫びをあげた。あのは「僕もですけど、キャスト皆様が本当にとてもとても熱量を持っていたので、是非みんなに観ていただきたい作品ですので、一緒に盛り上げて、『SEASON3』あるんちゃう！と思ってますので、一緒に盛り上げてくださると嬉しいです」と窪塚の発言を引用して呼びかけた。
『未来』主演の黒島結菜は「この映画祭に参加できることをとても嬉しく思います。1人でも多くの方にみんなで大切に作り上げたこの映画を観ていただきたいなと思っています」とコメント。そして、共演の山崎七海（※「崎」は正式には「たつさき」）は「多くの方の『未来』という作品が届いて、これから先が良い未来になることを願っています」と口にした。同じく本作に出演する北川は「昨日はすごい雨で、今日、雨が降ったら、映画祭はどうなるんだろうと思っていたんですけれども、すごく過ごしやすい天気に恵まれまして、こんなにたくさんの方々とお会いできて、とっても嬉しく思っています」とにっこり。「映画『未来』は公開が迫っているんですけれども、今日ここに来てくださった皆様はきっと映画館に行ってくださるんだろうなと期待していますので、皆様、どうぞよろしくお願いします」とアピールしていた。
本映画祭のアンバサダーを務める佐藤浩市は「映像表現というのは、やはりその国の文化、宗教、慣習において、やっぱり取り上げ方、映像表現の仕方が変わってくる」としながらも、「昨今のグローバル化を考えれば、あんまりそういうことも少なくなってきたのかなと思います」と補足。「僕が大好きな映画で、小林正樹監督の『切腹』という映画が1960年代初頭にカンヌ映画祭で特別賞を頂いた。その時、やはり世界の国の人たちは日本の切腹、腹切りというものを初めて知ったと思います。そういう驚きの中で学ぶ。それが国際映画祭の良いところだと思いますし、皆さんにも新しい驚きを感じながら映画祭を育てていってほしいです」と語った。（modelpress編集部）
＜登壇者一覧＞
『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』』江戸川コナン、菅野祐悟
『夢見るクズ』川元文太、金子拓平、ジリアン・ビセンシオ、マツモトクラブ、ヘベレケ齋藤、飯原僚也、都丸皓介、井谷厳紀、マルティン・マユーガ
『Erica -エリカ-』宮岡太郎、望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、藤原樹、葉月くれあ
『運命代行屋』八木浩貴、三浦健人、二宮芽生、宮澤佑、遠藤雄斗、坂ノ上茜
『ゴリラホール』Koji Uehara、AIK、門間航、松下恭子、Ruu、モリヲ、森山みつき、安部伊織、中川可菜、神嶋里花、松本享恭、伊藤歩
『アギト−超能力戦争−』田崎竜太（※「崎」は正式には「たつさき」）、要潤、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、仮面ライダーアギト
『......overcome with あふれた..』豊原功補、さとうほなみ、安部英彦、加納美帆、岡本拓自、澤村充章
『東京逃避行』秋葉恋、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、さとうほなみ
『観測者過多都市』山口ヒロキ、寺嶋千景、安江渡
『The Boy from Outer Space』KIM SUNG-HO、KIM MINJUNE
『シーシュポスたちのまなざし』豊田ルナ、平野宏周、井上博貴、細田善彦
『THE INVESTIGATOR』KAMIL SHAIKH、JANE BAKER、SHONALI NAGRANI、VIKASH PALIWAL、RIKAKO
『Lone Samurai』尚玄、森コウ、芦那すみれ、Josh C. Waller
『沖で待つ』上地由真、彦坂啓介、波岡一喜、田中麗奈
『カーリングの神様』本木克英、本田望結、川口ゆりな、冲永成敬、大久保昌秀、神林夏樹
『無明の橋』坂本欣弘、渡辺真起子、陣野小和
『Filming Akira Kurosawa』河村光彦、櫻井勝、ローランド・リチャード
『殺手 #4』竹中直人、根岸拓哉、鈴木祐介、草川拓弥
『ドゥカーン』シッダールト・シン、ガリマ・ワーハル、アティン・ワーハル
『RESURRECTION』宇咲海里、加藤雅也、坂巻有紗、星咲英玲奈、松代大介、神野武志、岩城稜、小谷翔一
『日々をつなぐ』南果歩、井上博貴、渡邉直哉
『Adrenal』Frank Zhou、Rebecca Liu、Minami Kaho、Lily Ten、Daiying Liu、Xin Kuo、Lou Li、Oliver Chen
『白昼夢のオレンジ』井筒しま、安藤勇雅
『ショートショートフィルムフェスティバル』別所哲也
『TOKYOタクシー』石塚慶生、房俊介
『Symphony No.0』菅野祐悟、ミハラダイチ、浦浜アリサ、熊井戸花、加藤雅也、萩野桜
『FUJIKO』片山友希、木村太一
『MOVE MAKER The Travis Payne Story』トラヴィス・ペイン
『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸
『外道の歌 SEASON2』窪塚洋介、あの、池内博之
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』廣田裕介、西野亮廣、永瀬ゆずな、田中栄子、福山亮一、森コウ
『しびれ』北村匠海、内山拓也、宮沢りえ
『未来』黒島結菜、山崎七海、瀬々敬久、北川景子
コンペ審査員：丸山隆平、中沢敏明
スペシャルゲスト：ジョニー・トー、リン・チーリン
アンバサダー：佐藤浩市
山中竹春横浜市長、トゥンクトゥンク
【Not Sponsored 記事】
【写真】「第4回横浜国際映画祭」に登壇した豪華芸能人
◆「第4回横浜国際映画祭」
“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、日本屈指の港町かつ文化芸術の町である横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催している「横浜国際映画祭」。5月1日から5月5日の5日間に渡り、「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、様々なイベントが行われる。レッドカーペットにはアンバサダーを務める佐藤浩市をはじめ、北村匠海、竹中直人、唐沢寿明、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリンら豪華著名人が集結した。
◆「第4回横浜国際映画祭」登壇に喜び
『アギト−超能力戦争−』に出演する賀集利樹は「このような素晴らしいステージにご招待いただきまして、感謝しかございません。それでは、せっかくなので変身しちゃいます！」と宣言し、変身ポーズ。仮面ライダーアギトとなって再びステージに姿を見せ、会場を盛り上げた。本作に出演するゆうちゃみは「人生初めてのレッドカーペットです。今日がすごく思い出に残ると思います。『アギト−超能力戦争−』をぜひ劇場でご覧ください」と笑顔で呼びかけた。
『外道の歌 SEASON2』主演の窪塚洋介は、あの、池内博之とともに登壇し、「こんにちは、“あの塚”です」と挨拶して笑いを誘うと、「昨年は『SEASON1』でこの場所に立たせていただいたかと思うんですけれども、好評で『SEASON2』も撮ることができました」とコメント。そして「『SEASON2』になって、DMMさんの話によると『SEASON1』の時よりも登録者数が増えておりますということで、このまま行けば『SEASON3』あるんちゃう！」と雄叫びをあげた。あのは「僕もですけど、キャスト皆様が本当にとてもとても熱量を持っていたので、是非みんなに観ていただきたい作品ですので、一緒に盛り上げて、『SEASON3』あるんちゃう！と思ってますので、一緒に盛り上げてくださると嬉しいです」と窪塚の発言を引用して呼びかけた。
『未来』主演の黒島結菜は「この映画祭に参加できることをとても嬉しく思います。1人でも多くの方にみんなで大切に作り上げたこの映画を観ていただきたいなと思っています」とコメント。そして、共演の山崎七海（※「崎」は正式には「たつさき」）は「多くの方の『未来』という作品が届いて、これから先が良い未来になることを願っています」と口にした。同じく本作に出演する北川は「昨日はすごい雨で、今日、雨が降ったら、映画祭はどうなるんだろうと思っていたんですけれども、すごく過ごしやすい天気に恵まれまして、こんなにたくさんの方々とお会いできて、とっても嬉しく思っています」とにっこり。「映画『未来』は公開が迫っているんですけれども、今日ここに来てくださった皆様はきっと映画館に行ってくださるんだろうなと期待していますので、皆様、どうぞよろしくお願いします」とアピールしていた。
◆佐藤浩市、映画祭への思い
本映画祭のアンバサダーを務める佐藤浩市は「映像表現というのは、やはりその国の文化、宗教、慣習において、やっぱり取り上げ方、映像表現の仕方が変わってくる」としながらも、「昨今のグローバル化を考えれば、あんまりそういうことも少なくなってきたのかなと思います」と補足。「僕が大好きな映画で、小林正樹監督の『切腹』という映画が1960年代初頭にカンヌ映画祭で特別賞を頂いた。その時、やはり世界の国の人たちは日本の切腹、腹切りというものを初めて知ったと思います。そういう驚きの中で学ぶ。それが国際映画祭の良いところだと思いますし、皆さんにも新しい驚きを感じながら映画祭を育てていってほしいです」と語った。（modelpress編集部）
＜登壇者一覧＞
『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』』江戸川コナン、菅野祐悟
『夢見るクズ』川元文太、金子拓平、ジリアン・ビセンシオ、マツモトクラブ、ヘベレケ齋藤、飯原僚也、都丸皓介、井谷厳紀、マルティン・マユーガ
『Erica -エリカ-』宮岡太郎、望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、藤原樹、葉月くれあ
『運命代行屋』八木浩貴、三浦健人、二宮芽生、宮澤佑、遠藤雄斗、坂ノ上茜
『ゴリラホール』Koji Uehara、AIK、門間航、松下恭子、Ruu、モリヲ、森山みつき、安部伊織、中川可菜、神嶋里花、松本享恭、伊藤歩
『アギト−超能力戦争−』田崎竜太（※「崎」は正式には「たつさき」）、要潤、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、仮面ライダーアギト
『......overcome with あふれた..』豊原功補、さとうほなみ、安部英彦、加納美帆、岡本拓自、澤村充章
『東京逃避行』秋葉恋、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、さとうほなみ
『観測者過多都市』山口ヒロキ、寺嶋千景、安江渡
『The Boy from Outer Space』KIM SUNG-HO、KIM MINJUNE
『シーシュポスたちのまなざし』豊田ルナ、平野宏周、井上博貴、細田善彦
『THE INVESTIGATOR』KAMIL SHAIKH、JANE BAKER、SHONALI NAGRANI、VIKASH PALIWAL、RIKAKO
『Lone Samurai』尚玄、森コウ、芦那すみれ、Josh C. Waller
『沖で待つ』上地由真、彦坂啓介、波岡一喜、田中麗奈
『カーリングの神様』本木克英、本田望結、川口ゆりな、冲永成敬、大久保昌秀、神林夏樹
『無明の橋』坂本欣弘、渡辺真起子、陣野小和
『Filming Akira Kurosawa』河村光彦、櫻井勝、ローランド・リチャード
『殺手 #4』竹中直人、根岸拓哉、鈴木祐介、草川拓弥
『ドゥカーン』シッダールト・シン、ガリマ・ワーハル、アティン・ワーハル
『RESURRECTION』宇咲海里、加藤雅也、坂巻有紗、星咲英玲奈、松代大介、神野武志、岩城稜、小谷翔一
『日々をつなぐ』南果歩、井上博貴、渡邉直哉
『Adrenal』Frank Zhou、Rebecca Liu、Minami Kaho、Lily Ten、Daiying Liu、Xin Kuo、Lou Li、Oliver Chen
『白昼夢のオレンジ』井筒しま、安藤勇雅
『ショートショートフィルムフェスティバル』別所哲也
『TOKYOタクシー』石塚慶生、房俊介
『Symphony No.0』菅野祐悟、ミハラダイチ、浦浜アリサ、熊井戸花、加藤雅也、萩野桜
『FUJIKO』片山友希、木村太一
『MOVE MAKER The Travis Payne Story』トラヴィス・ペイン
『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸
『外道の歌 SEASON2』窪塚洋介、あの、池内博之
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』廣田裕介、西野亮廣、永瀬ゆずな、田中栄子、福山亮一、森コウ
『しびれ』北村匠海、内山拓也、宮沢りえ
『未来』黒島結菜、山崎七海、瀬々敬久、北川景子
コンペ審査員：丸山隆平、中沢敏明
スペシャルゲスト：ジョニー・トー、リン・チーリン
アンバサダー：佐藤浩市
山中竹春横浜市長、トゥンクトゥンク
【Not Sponsored 記事】