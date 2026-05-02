「ミニグラの超新星」として注目を集める池本しおりさんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号のグラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。



【写真】ビキニの前ホックを外して…池本しおりさんが鮮やかブルーのTバックに挑んだセカンド写真集

池本さんはコンパクトなボディを生かした“ミニグラ”というジャンルで人気を拡大し、グラビア界で人気急上昇中です。また、所属するアイドルグループ・テラテラを5月末に卒業することを先日公表しました。また2nd写真集『ほんとのしおり。』も話題です。



今回のグラビア企画では「マンションの気になるあのコ」をテーマに、池本さんの親近感と想像をかき立てる空気感を表現しています。透明感と親しみやすさを併せ持つ魅惑の世界に誘われるはずです。（撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵）



池本さんはSNSで「週刊SPA! (2026年5月5日・12日合併号)に掲載していただいています！！！ボブにしてからのグラビア新鮮、、コンビニや本屋さんでぜひゲットしてください」「大人っぽく綺麗に撮っていただきました！ ぜひ見てください」と投稿。撮影時の画像も公開しています。



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ 神戸市出身 身長150cm B81・W56・H83 血液型A型 プラチナムプロダクション所属 2020年4月に週刊ヤングジャンプの名物企画制コレ2020のファイナリストとしてグラビア活動を開始。週刊プレイボーイで単独グラビアデビュー。「ミニグラの超新星」というキャッチコピーで話題。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルとして活動。2nd写真集『ほんとのしおり。』が発売中。最新情報は、X（@teratera_shiori）、Instagram（@shiori_ikemoto）