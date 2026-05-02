5連休初日となる2日、JR博多駅は朝から、ゴールデンウイークをふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑しました。



2日午前、JR博多駅の新幹線ホームは大きな荷物を持った旅行客や帰省する人たちで混雑しました。



山陽新幹線と九州新幹線はいずれも2日が下りのピークとなっています。



大阪から大分に向かう家族は「おばあちゃんの家に家族で帰省するために来ました」「楽しみ！」「（おばあちゃんと）遊びたい」と笑顔です。





大阪から福岡を訪れた女性2人は「おいしいものいっぱい食べてリフレッシュできたらと思う」「（食べたいのは）もつ鍋とラーメン」と話します。広島から福岡に訪れた家族は「新幹線は満席状態でした」「（実家で）毎日予定がぎゅぎゅっと詰まっているようなので楽しみにしています」と話しました。山口から台湾へ向かうという夫婦は…（記者：いつ結婚したんですか？）「先月です」「初めて台湾に行くので新しい楽しい思い出を2人で作れたら」と語りました。今月6日までのゴールデンウィーク期間中、新幹線「のぞみ」は全席指定席となっていて、2日の山陽新幹線下りは終日、ほぼ満席となっています。山陽新幹線と九州新幹線、在来線特急の上りのピークはいずれも今月5日となっています。