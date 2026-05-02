京都vs清水 試合記録
【J1百年構想リーグ WEST第14節】(サンガS)
京都 1-2(前半1-0)清水
<得点者>
[京]マルコ・トゥーリオ(16分)
[清]宇野禅斗(64分)、嶋本悠大(68分)
<退場>
[京]グスタボ・バヘット(45分+2)
<警告>
[京]アピアタウィア久(1分)、グスタボ・バヘット2(8分、45分+2)、新井晴樹(48分)、ラファエル・エリアス(90分+6)、ジョアン・ペドロ(90分+8)
[清]高橋利樹(44分)
主審:笠原寛貴
└清水が10人の京都に逆転勝利! 後半に宇野禅斗&嶋本悠大のスーパーゴールでひっくり返す
京都 1-2(前半1-0)清水
<得点者>
[京]マルコ・トゥーリオ(16分)
[清]宇野禅斗(64分)、嶋本悠大(68分)
<退場>
[京]グスタボ・バヘット(45分+2)
<警告>
[京]アピアタウィア久(1分)、グスタボ・バヘット2(8分、45分+2)、新井晴樹(48分)、ラファエル・エリアス(90分+6)、ジョアン・ペドロ(90分+8)
[清]高橋利樹(44分)
主審:笠原寛貴
└清水が10人の京都に逆転勝利! 後半に宇野禅斗&嶋本悠大のスーパーゴールでひっくり返す