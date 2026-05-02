体幹トレーニングのような光景に驚きの声続々！

思わず二度見してしまいそうなほど衝撃的なおもちちゃんの光景、それは…まるで空中でブリッジをしているかのような体勢でくつろいでいたこと！

おもちちゃんは後ろ足を白いソファに乗せ、前足は少し離れた茶色のイスに乗せてくつろいでいたのでした。

腹筋や前足にかなりの負荷がかかりそうなその姿を見た飼い主さんからは「それ、くつろげてる？」と困惑の声があがることに。まるで筋トレをしているかのような光景に、思わず笑いが込み上げてきてしまいます。

クセの強すぎるおもちちゃんの座り方を見た人からは、「あんよもかわいい、全部かわいい！」「スゴい、鍛えてるｗ」「こういうシュールなの大好きですｗ」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Omochi Hachi Tama』では、そんなクスっと笑ってしまう3頭の猫ちゃんの姿や、個性たっぷりな反応が癒やしを届けています。

おもちちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Omochi Hachi Tama」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。