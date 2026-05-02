―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　セレス <3696>
　26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。

★No.5　トーメンデバ <2737>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

★No.7　山洋電 <6516>
　26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7236> ティラド 　　　東Ｐ 　 +79.14 　　4/27　本決算　　　　5.83
<3696> セレス 　　　　東Ｐ 　 +37.93 　　4/30　　　1Q　　　343.47
<6617> 東光高岳 　　　東Ｐ 　 +27.18 　　4/28　本決算　　　　0.16
<1946> トーエネク 　　東Ｐ 　 +23.38 　　4/28　本決算　　　　3.80
<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 +22.72 　　4/24　本決算　　　　8.84

<6861> キーエンス 　　東Ｐ 　 +20.47 　　4/24　本決算　　　　　－
<6516> 山洋電 　　　　東Ｐ 　 +20.04 　　4/27　本決算　　　 42.08
<5332> ＴＯＴＯ 　　　東Ｐ 　 +18.43 　　4/30　本決算　　　 -3.61
<1930> 北陸電工 　　　東Ｐ 　 +17.33 　　4/28　本決算　　　 13.74
<1964> 中外炉 　　　　東Ｐ 　 +14.72 　　4/28　本決算　　　 19.61

<4709> ＩＤＨＤ 　　　東Ｐ 　 +14.30 　　4/30　本決算　　　　8.02
<9412> スカＪＳＡＴ 　東Ｐ 　 +13.75 　　4/28　本決算　　　 10.11
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ 　 +13.50 　　4/24　　上期　　　　4.61
<7282> 豊田合 　　　　東Ｐ 　 +12.86 　　4/28　本決算　　　 -6.90
<1944> きんでん 　　　東Ｐ 　 +12.85 　　4/27　本決算　　　　1.59

<9110> ユナイテド海 　東Ｐ 　 +12.79 　　4/30　本決算　　　　4.06
<6823> リオン 　　　　東Ｐ 　 +12.65 　　4/28　本決算　　　　6.91
<1942> 関電工 　　　　東Ｐ 　 +12.57 　　4/28　本決算　　　　6.49
<6473> ジェイテクト 　東Ｐ 　 +11.53 　　4/28　本決算　　　155.69
<8103> 明和産 　　　　東Ｐ 　 +10.48 　　4/30　本決算　　　　8.16

<5333> ＮＧＫ 　　　　東Ｐ　　 +9.66 　　4/30　本決算　　　 10.29
<7981> タカラスタ 　　東Ｐ　　 +8.87 　　4/30　本決算　　　　9.26
<5482> 愛知鋼 　　　　東Ｐ　　 +8.34 　　4/28　本決算　　　　0.08
<7259> アイシン 　　　東Ｐ　　 +7.73 　　4/28　本決算　　　 -1.19
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +7.67 　　4/30　本決算　　　　　－

<6954> ファナック 　　東Ｐ　　 +7.57 　　4/24　本決算　　　 12.97
<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 +7.36 　　4/28　本決算　　　　　－
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ　　 +7.35 　　4/27　本決算　　　 23.86
<6135> 牧野フ 　　　　東Ｐ　　 +7.29 　　4/30　本決算　　　　4.03
<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 +7.22 　　4/30　本決算　　　　0.39

<6586> マキタ 　　　　東Ｐ　　 +6.97 　　4/28　本決算　　　　2.76
<6981> 村田製 　　　　東Ｐ　　 +6.16 　　4/30　本決算　　　 26.36
<4973> 日本高純度 　　東Ｐ　　 +6.09 　　4/24　本決算　　　　3.09
<7949> 小松ウオール 　東Ｐ　　 +5.99 　　4/27　本決算　　　　3.86
<2664> カワチ薬品 　　東Ｐ　　 +5.89 　　4/28　本決算　　　-24.02

<7381> ＣＣＩＧ 　　　東Ｐ　　 +5.59 　　4/28　本決算　　　 34.14
<4362> 日精化 　　　　東Ｐ　　 +5.56 　　4/28　本決算　　　　7.72
<4578> 大塚ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.40 　　4/28　　　1Q　　　 14.87
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ　　 +5.18 　　4/30　　　1Q　　　 46.48
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 +5.18 　　4/28　　上期　　　-24.91

<8035> 東エレク 　　　東Ｐ　　 +5.09 　　4/30　本決算　　　　　－
<7278> エクセディ 　　東Ｐ　　 +4.63 　　4/27　本決算　　　 -2.74
<4373> シンプレクス 　東Ｐ　　 +4.54 　　4/30　本決算　　　 18.05
<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 +4.51 　　4/30　　　1Q　　　 51.67
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 +4.49 　　4/24　本決算　　　　7.23

<7942> ＪＳＰ 　　　　東Ｐ　　 +4.37 　　4/30　本決算　　　-11.02
<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ　　 +4.36 　　4/28　　　1Q　　　　赤転
<7970> 信越ポリ 　　　東Ｐ　　 +4.07 　　4/27　本決算　　　　　－
<6454> マックス 　　　東Ｐ　　 +4.00 　　4/30　本決算　　　　3.91
<4221> 大倉工 　　　　東Ｐ　　 +3.92 　　4/30　　　1Q　　　 31.69

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース