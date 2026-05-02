決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 東エレク、ファナック、村田製 (4月24日～30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 セレス <3696>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。
★No.5 トーメンデバ <2737>
26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.7 山洋電 <6516>
26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7236> ティラド 東Ｐ +79.14 4/27 本決算 5.83
<3696> セレス 東Ｐ +37.93 4/30 1Q 343.47
<6617> 東光高岳 東Ｐ +27.18 4/28 本決算 0.16
<1946> トーエネク 東Ｐ +23.38 4/28 本決算 3.80
<2737> トーメンデバ 東Ｐ +22.72 4/24 本決算 8.84
<6861> キーエンス 東Ｐ +20.47 4/24 本決算 －
<6516> 山洋電 東Ｐ +20.04 4/27 本決算 42.08
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ +18.43 4/30 本決算 -3.61
<1930> 北陸電工 東Ｐ +17.33 4/28 本決算 13.74
<1964> 中外炉 東Ｐ +14.72 4/28 本決算 19.61
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ +14.30 4/30 本決算 8.02
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ +13.75 4/28 本決算 10.11
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +13.50 4/24 上期 4.61
<7282> 豊田合 東Ｐ +12.86 4/28 本決算 -6.90
<1944> きんでん 東Ｐ +12.85 4/27 本決算 1.59
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +12.79 4/30 本決算 4.06
<6823> リオン 東Ｐ +12.65 4/28 本決算 6.91
<1942> 関電工 東Ｐ +12.57 4/28 本決算 6.49
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +11.53 4/28 本決算 155.69
<8103> 明和産 東Ｐ +10.48 4/30 本決算 8.16
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ +9.66 4/30 本決算 10.29
<7981> タカラスタ 東Ｐ +8.87 4/30 本決算 9.26
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +8.34 4/28 本決算 0.08
<7259> アイシン 東Ｐ +7.73 4/28 本決算 -1.19
<8015> 豊田通商 東Ｐ +7.67 4/30 本決算 －
<6954> ファナック 東Ｐ +7.57 4/24 本決算 12.97
<4043> トクヤマ 東Ｐ +7.36 4/28 本決算 －
<6754> アンリツ 東Ｐ +7.35 4/27 本決算 23.86
<6135> 牧野フ 東Ｐ +7.29 4/30 本決算 4.03
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +7.22 4/30 本決算 0.39
<6586> マキタ 東Ｐ +6.97 4/28 本決算 2.76
<6981> 村田製 東Ｐ +6.16 4/30 本決算 26.36
<4973> 日本高純度 東Ｐ +6.09 4/24 本決算 3.09
<7949> 小松ウオール 東Ｐ +5.99 4/27 本決算 3.86
<2664> カワチ薬品 東Ｐ +5.89 4/28 本決算 -24.02
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ +5.59 4/28 本決算 34.14
<4362> 日精化 東Ｐ +5.56 4/28 本決算 7.72
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ +5.40 4/28 1Q 14.87
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +5.18 4/30 1Q 46.48
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +5.18 4/28 上期 -24.91
<8035> 東エレク 東Ｐ +5.09 4/30 本決算 －
<7278> エクセディ 東Ｐ +4.63 4/27 本決算 -2.74
<4373> シンプレクス 東Ｐ +4.54 4/30 本決算 18.05
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ +4.51 4/30 1Q 51.67
<4956> コニシ 東Ｐ +4.49 4/24 本決算 7.23
<7942> ＪＳＰ 東Ｐ +4.37 4/30 本決算 -11.02
<2491> Ｖコマース 東Ｐ +4.36 4/28 1Q 赤転
<7970> 信越ポリ 東Ｐ +4.07 4/27 本決算 －
<6454> マックス 東Ｐ +4.00 4/30 本決算 3.91
<4221> 大倉工 東Ｐ +3.92 4/30 1Q 31.69
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 セレス <3696>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。
★No.5 トーメンデバ <2737>
26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.7 山洋電 <6516>
26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7236> ティラド 東Ｐ +79.14 4/27 本決算 5.83
<3696> セレス 東Ｐ +37.93 4/30 1Q 343.47
<6617> 東光高岳 東Ｐ +27.18 4/28 本決算 0.16
<1946> トーエネク 東Ｐ +23.38 4/28 本決算 3.80
<2737> トーメンデバ 東Ｐ +22.72 4/24 本決算 8.84
<6861> キーエンス 東Ｐ +20.47 4/24 本決算 －
<6516> 山洋電 東Ｐ +20.04 4/27 本決算 42.08
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ +18.43 4/30 本決算 -3.61
<1930> 北陸電工 東Ｐ +17.33 4/28 本決算 13.74
<1964> 中外炉 東Ｐ +14.72 4/28 本決算 19.61
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ +14.30 4/30 本決算 8.02
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ +13.75 4/28 本決算 10.11
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +13.50 4/24 上期 4.61
<7282> 豊田合 東Ｐ +12.86 4/28 本決算 -6.90
<1944> きんでん 東Ｐ +12.85 4/27 本決算 1.59
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +12.79 4/30 本決算 4.06
<6823> リオン 東Ｐ +12.65 4/28 本決算 6.91
<1942> 関電工 東Ｐ +12.57 4/28 本決算 6.49
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +11.53 4/28 本決算 155.69
<8103> 明和産 東Ｐ +10.48 4/30 本決算 8.16
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ +9.66 4/30 本決算 10.29
<7981> タカラスタ 東Ｐ +8.87 4/30 本決算 9.26
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +8.34 4/28 本決算 0.08
<7259> アイシン 東Ｐ +7.73 4/28 本決算 -1.19
<8015> 豊田通商 東Ｐ +7.67 4/30 本決算 －
<6954> ファナック 東Ｐ +7.57 4/24 本決算 12.97
<4043> トクヤマ 東Ｐ +7.36 4/28 本決算 －
<6754> アンリツ 東Ｐ +7.35 4/27 本決算 23.86
<6135> 牧野フ 東Ｐ +7.29 4/30 本決算 4.03
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +7.22 4/30 本決算 0.39
<6586> マキタ 東Ｐ +6.97 4/28 本決算 2.76
<6981> 村田製 東Ｐ +6.16 4/30 本決算 26.36
<4973> 日本高純度 東Ｐ +6.09 4/24 本決算 3.09
<7949> 小松ウオール 東Ｐ +5.99 4/27 本決算 3.86
<2664> カワチ薬品 東Ｐ +5.89 4/28 本決算 -24.02
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ +5.59 4/28 本決算 34.14
<4362> 日精化 東Ｐ +5.56 4/28 本決算 7.72
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ +5.40 4/28 1Q 14.87
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +5.18 4/30 1Q 46.48
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +5.18 4/28 上期 -24.91
<8035> 東エレク 東Ｐ +5.09 4/30 本決算 －
<7278> エクセディ 東Ｐ +4.63 4/27 本決算 -2.74
<4373> シンプレクス 東Ｐ +4.54 4/30 本決算 18.05
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ +4.51 4/30 1Q 51.67
<4956> コニシ 東Ｐ +4.49 4/24 本決算 7.23
<7942> ＪＳＰ 東Ｐ +4.37 4/30 本決算 -11.02
<2491> Ｖコマース 東Ｐ +4.36 4/28 1Q 赤転
<7970> 信越ポリ 東Ｐ +4.07 4/27 本決算 －
<6454> マックス 東Ｐ +4.00 4/30 本決算 3.91
<4221> 大倉工 東Ｐ +3.92 4/30 1Q 31.69
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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