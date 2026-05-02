宮城県出身の俳優黒羽麻璃央（32）が2日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。昨年末にお笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が音頭を取った宮城県人会に呼ばれなかったことを悔しがった。

黒羽と伊達は過去に番組共演経験はあったが、その際に連絡先は交換していなかったといい、そのために宮城県人会に黒羽は呼ばれなかったという。

黒羽は「本当にショックで。Xのトレンドで、宮城県人会がついに初めて開催されましたってみたいなのを速報で聞いて。大人になって一番悔しかったです。やられました」と本音を吐露した。

「開催するうわさも入ってこなかったんで。置いていかれた〜と思って。もっと仕事頑張んなきゃ駄目だなと思いました」と語った。

伊達が「俳優の千葉雄大くんとか山寺宏一さんとか。黒羽君の連絡先知っている人はいないかな？っていうのは聞いているんですよ」と明かすと、黒羽は「その話題だけでもうれしい」と反応。伊達は「でも、ちょっと知らないですよ。千葉雄大がラジオ来た時も聞いたんですよ」とした上で「電話番号をホステスのように渡しました」と明かした。

黒羽は22年1月、女優桜井ユキ（39）と結婚。