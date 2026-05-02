【ホビーラウンド34】 開催日：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料 当日券：2,000円 ※14時以降の入場は無料

「バニーガーデン」花奈（レースクイーンVer.）

ボークスは、5月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド34」にて、レジンキット「『バニーガーデン』花奈（レースクイーンVer.）」の商品化決定を発表した。

本製品は、qureateのお紳士様向け恋愛ADV「バニーガーデン」より、天真爛漫な性格で、誰とも隔てなく明るく優しく接してくれるキャスト「花奈」のレースクイーン衣装姿を、ボークスが長年のレジンキット開発技術の粋を集めて届けるカラーレジン製組み立てフィギュア「キャラグミン」で商品化するもの。

今回イベント会場にて本製品の商品化決定をPOPで初公開しており、通常衣装のバニーガールとは異なる、よりセクシーなレースクイーン衣装を着た花奈のイラストを確認できた。

また本製品以外にも、「ガールズ＆パンツァー」より、西住流の家元「西住しほ」と、島田流の家元「島田千代」の水着姿も「キャラグミン」で商品化することを発表しており、水着姿の2人をイラストで確認できるほか、過去に発売された「ガールズ＆パンツァー」の「キャラグミン」シリーズを展示しており、様々な水着を着たキャラクター達を確認することができた。

さらに、アニメ「スレイヤーズ」より「獣神官ゼロス」も「キャラグミン」で商品化する旨をPOPで告知している。

「ガールズ＆パンツァー 西住しほ（水着Ver.）/島田千代（水着Ver.）」

「ガールズ＆パンツァー」キャラグミン商品

「スレイヤーズ」獣神官ゼロス

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