家族が帰ってきて、お留守番を頑張ったことを褒めてもらう老犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万8000回再生を突破し、「皆に愛されてるね」「お留守番よく頑張りました！」といったコメントが寄せられています。

【動画：家族の外食中、家で寂しく待つ老犬→みんなが帰ってきて『お留守番を褒められた』結果…泣けるほど尊い光景】

寂しいお留守番

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」に投稿されたのは、家族が外食に行っている間の柴犬「あい」ちゃんのお姿。あいちゃんは現在16歳の女の子で、大好きな飼い主さん家族と、妹のサモエド「アイス」ちゃんと一緒に暮らしています。

おじいちゃん達が外食で家を空けていて、なんだか悲しげでソワソワしているあいちゃん。そんなあいちゃんが気になったのか、妹のアイスちゃんが途中、様子を見に来てくれたのだそう。

家族が帰宅→幸せな時間へ

クッションの上でくつろぎながらも、あいちゃんはキョロキョロしていて、おじいちゃん達の帰りが待ちきれないよう。静かにお留守番してくれていますが、早く帰ってきてほしい気持ちが節々から伝わってきます。

待ちに待ったおじいちゃん達が帰ってくると、家族みんながあいちゃんの周りに大集合。「お留守番ありがとうね、いい子ねぇ」といっぱい褒めてナデナデしてもらい、あいちゃんはとっても幸せそう。

みんなに褒められて

おじいちゃんもあいちゃんとの再会は嬉しかったようで、愛おしそうに全身をナデナデ。あいちゃんは、「ご飯食べたの早かったしねぇ」と語りかけるおじいちゃんと、まるで一緒にお話しているみたいだったんだとか。

お母さんにもナデナデされ、たくさん褒めてもらったあいちゃん。以前は大騒ぎだったお出迎えも、近頃は穏やかになったというあいちゃんですが、家族との絆や愛情は深まるばかりなのでした。

投稿には「皆に愛されてるね」「お留守番よく頑張りました！」「撫でられて嬉しそう」「帰りを待つあいちゃん愛おしい」「癒されます」「もう安心して寝られるね」といったコメントが寄せられています。

あいちゃんとアイスちゃんの穏やかな日常は、 YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」でチェックすることができます。

写真・動画提供： YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。