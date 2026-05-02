22歳の新鋭 kiyu、日本国内初ライブ！『Shibuya Sound Scramble 2026』出演決定
内外で注目を集める22歳のソロアーティスト、kiyuが6月11日に東京・渋谷O-nestにて開催される『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE - Shibuya Sound Scramble 2026 -』へ出演することが決定した。
■イベントには、アジア各地のアーティストが集結
本イベントは、6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィークの一環として行われるスペシャルライブ。渋谷の3会場（duo MUSIC EXCHANGE / Spotify O-WEST / Spotify O-nest）で同時開催され、アジア各地のアーティストが一堂に会する。
kiyuが出演する「TOKYO PLAYGROUND Stage」には、台湾のRIKI、7co、PompadollSらがラインナップ。ジャンルや国境を越えた次世代アーティストが交差するステージとなる。
SNSを主軸に活動するkiyuは、2月28日に台北・THE WALLにてキャリア初となるワンマンライブを開催。500枚のチケットがソールドアウトとなり、海外シーンでも大きな注目を集めた。
そして本公演は、kiyuにとって日本国内初ライブ。海外での評価を経て、日本での本格的なライブ活動がここからスタートする。
ピアノサウンドを軸に、哀しみや憂いをキャッチーなメロディへと昇華する独自の音楽性で支持を広げるkiyu。2026年を象徴する新進気鋭のアーティストとして、今後の国内外での飛躍が期待されている。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE - Shibuya Sound Scramble 2026 -』
06/11（木）duo MUSIC EXCHANGE、Spotify O-WEST、Spotify O-nest
SONG BRIDGE Stage @duo MUSIC EXCHANGE
出演：Cup of Joe（フィリピン） / Hindia（インドネシア） / 日食なつこ / Billyrrom
TOKYO CALLING Stage @Spotify O-WEST
出演：Winningshot（韓国） / かりゆし58 / ジ・エンプティ / 四星球 / 板歯目
TOKYO PLAYGROUND Stage @Spotify O-nest
出演：RIKI（台湾） / kiyu / 7co / PompadollS
■【画像】イベントの告知ビジュアル
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE - Shibuya Sound Scramble 2026 -』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/ja/
kiyu OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/kiyuyuki_y/
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kiyu OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCq92tOq5hlhqa2zP3TSkXrw