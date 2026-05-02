「俺の客の接待してほしい」不倫相手のクソ男がベッドで“えげつない要求”…＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月1日（金）に放送された第2話では、高坂美月（桜井日奈子）が、不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）からベッドで“えげつない要求”を告げられる展開が描かれた。

【映像】美月がケンジに押し倒され…

◆「言われたら寝るだけでいいから」

第2話では、主人公・高坂葵（白洲迅）が妻・美月の不倫に気がつく展開となったが、美月はこれを認めようとはしなかった。

そして美月は、不倫相手のケンジから「会いたい」と連絡を受けると、懲りずに彼に会いに行く。

ホテルの一室にケンジが入ってくると、妖艶にオシャレをした美月は嬉しそうに「会いたかった」と抱きついた。

するとケンジは美月に、不倫がバレないよう自分との連絡専用のスマートフォンを渡し、「悪いんだけど、すぐに戻らないといけなくて」と切り出す。

美月が「じゃあ何で呼んだの？ これ渡すだけ？」と戸惑うと、ケンジは彼女をベッドに座らせ、「もうすぐここに俺の大事な客が来る」「また俺の客の接待してほしい。昔みたいに。言われたら寝るだけでいいから」と告げた。

この要求に美月は「は？ 正気？」と帰ろうとするも、ケンジは彼女を押し倒すと「頼むよ、あと一押しなんだよ！」と考えを変えなかった。