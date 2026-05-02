フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、この日、東京ドームでプロボクシング「世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦」統一王者・井上尚弥とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人の一戦が行われることを紹介した。

徳光さんはこの一戦を「まさに世紀の対決」と期待。興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。

地上波テレビ局が中継しないことに徳光さんは「ホントに地上波で見られないってことがおかしいよね」と憤り「テレビ局いけないよ。ＮＨＫさん少なくともやってもらわなければ、こういう試合は」と指摘した。

続けて「だって井上尚弥選手は、国民栄誉賞的存在ですから。スポーツの世界でこれだけの大したアスリートはいないと思う」とし「そういう意味でも地上波で見たかったなって思う方たくさんいらっしゃると思う」と明かしていた。