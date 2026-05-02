ÌÚÂ¼Âçºî´ÆÆÄ¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¤Î¥¦¥ê¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö±Ç²è¼çÆ³¤Î¾¼ÏÂ¤Î±Ç²èºî¤ê¤¬°ìÈÖ¡¢¿·¤·¤¤¡×
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»£±Æ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÂ¼Âçºî´ÆÆÄ¡Ê86¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅì±ÇËÜ¼Ò¤Ç18Ç¯¡Ö»¶¤êÄØ¡×°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ÆÆÄºî¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡×¡Ê27Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î´ë²èÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¼ç±é¤Î»³ùõ¸¿Í¡Ê31¡Ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê41¡Ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¸ÅÀî¶×²»¡Ê29¡ËËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡Ê83¡ËÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë°¤Éô´²¡Ê61¡Ëº´Æ£¹À»Ô¡Ê65¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢1Ç¯È¾Á°¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¡¢¼õÂú¤¹¤ë¤Ê¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡¢±Ç²è¼çÆ³¤Î¾¼ÏÂ¤Î±Ç²èÀ½ºî¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸´Þ¤á5Ìò¤ÎÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î77Ç¯¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ»³¡×¡Ê¿¹Ã«»ÊÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤ÎÀ½ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¯¡£¤³¤ÎÆü¿ô¤Ç»£¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ÉÁÀ¤¤¤â²¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±Ç²è¼çÆ³¤Î¾¼ÏÂ¤Î±Ç²èºî¤ê¤¬1ÈÖ¡¢¿·¤·¤¤¡£1ÈÖ¤Î¥¦¥ê¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÈÉ¬Í×¤ÊÇÐÍ¥¤ò±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤¿¤È¶¯Ä´¡£¿´¿ì¤¹¤ëºî²È¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¤Î1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤ÎÉÙ»³ÈÍ¤òÉñÂæ¤Ë»³ùõ±é¤¸¤ëÎµÇ·²ð¤éÉð»Î¤È²ÈÂ²¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¤òÉÁ¤¯¡£ÉÙ»³¡¢Ä¹Ìî¡¢µþÅÔ¡¢¼¢²ì¤Ê¤É¤Ç10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¡£
20Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¶¸ÉðÂ¢¡×¤Ë¼ç±é¤â¡¢»þÂå·à¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¤»³ùõ¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¤¡¢Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Èþ¤·¤¯½ã¿¿¤Ç¥Ê¥¤¡¼¥Ö¡ÄÁÇ¤Î»Ñ¤¬¤¤¤¤¡£¹âÁÒ·ò¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë³ÑÅÙ¤Ë¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇ¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò»£¤ë¡×¤È¾¼ÏÂ¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²Àä»¿¡£»¦¿Ø¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤¢¤ë¿Í¤ò»×¤¤¡¢Èá¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë1¿Í±éÉð¤âOK¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û
¢¡ÌÚÂ¼Âçºî¡Ê¤¤à¤é¡¦¤À¤¤¤µ¤¯¡Ë1939Ç¯¡Ê¾¼14¡Ë7·î13Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅÔÎ©Â¢Á°¹©¶È¹â¤òÂ´¶È¤·58Ç¯¤ËÅìÊõ¤ËÆþ¼Ò¡£»£±ÆÉô¤Ë»£±Æ½õ¼ê¤È¤·¤ÆÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£62Ç¯¡ÖÄØ»°½½Ïº¡×¤Ê¤É¹õÂô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç±Ç²èºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢73Ç¯¡ÖÌî½Ã¼í¤ê¡×¡Ê¿ÜÀî±É»°´ÆÆÄ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£77Ç¯¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ»³¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µ»½Ñ¾Þ¡¢09Ç¯¤Î½é´ÆÆÄºî¡ÖÑú³Ù¡¡ÅÀ¤Îµ¡×¤ÇÆ±ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡£03Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢10Ç¯¤Ë°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£20Ç¯¤Ë»£±Æ´ÆÆÄ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï½é¤ÎÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£