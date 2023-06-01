リーズvsバーンリー スタメン発表
[5.1 プレミアリーグ第35節](Elland Road)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
監督
Michael James Jackson
※28:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
監督
Michael James Jackson
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります