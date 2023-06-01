[5.1 プレミアリーグ第35節](Elland Road)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 18 アントン・シュタハ

MF 22 田中碧

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 クイリンシー・ハルトマン

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 12 バシール・ハンフリーズ

DF 18 ヒュルマル・エクダル

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 17 ルーム・チャウナ

MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 29 ジョシュ・ローレント

FW 19 ジアン・フレミング

控え

GK 13 マックス・バイス

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 10 マーカス・エドワーズ

FW 25 ゼキ・アムドゥニ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

監督

Michael James Jackson

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります