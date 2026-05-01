マクドナルド、ティザー動画出演アイドルが「一口ちっっっさ過ぎて内容入ってこないwwww」と話題に！
マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである佐々木舞香さんを起用したティザー映像を公開し、話題となっています。
【動画】「一口ちっっっさ過ぎて内容入ってこないwwwwww」
この投稿には「一口ちっっっさ過ぎて内容入ってこないwwwwww」「1口がちっちゃくて可愛すぎる笑」「一生懸命モグモグしてて面白い」や「令和の見返り美人はこちらの方ですか」「マジでビジュいいな」「ハンバーガーより顔小さいんちゃうんこれ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「一口ちっっっさ過ぎて内容入ってこないwwwwww」
「一生懸命モグモグしてて面白い」同アカウントは「佐々木舞香＆サムライマック、開始」とつづり、1本の動画を投稿。「今日の私は、普通のマックじゃ物足んねえ」をキャッチコピーに、佐々木さんがハンバーガーにかぶりつきます。佐々木さんのキュートな魅力を感じると共に、食欲をそそられる内容です。
テレビコマーシャル動画も公開また、テレビコマーシャル動画も公開。こちらでは佐々木さんと俳優の堺雅人さんが出演しています。ファンからは「舞香のタラッタッタターがかわいすぎる」「可愛い食べっぷりがヤバい」といった反響が寄せられ、好評を博しているようです。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)