韓国の女性グループ・ＡＲＩＡＺ（アリアズ）の元メンバーで現在はソロ歌手として活動しているヒョギョンが、ＫーＰＯＰ業界の裏側について暴露し注目を集めていると１日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によるとヒョギョンは４月９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで動画を公開し「私がアイドルとして活動していた頃、すごくひどい状況を実際に目にしたことがある。もちろんこれは、皆さんが知っているような大手事務所で起きたことではない」「他社のアイドルグループのメンバーが、かなりの年齢差にもかかわらず所属事務所の代表と交際していた。そしてそのメンバーは実力や人気が不足しているのに、いつもセンターだったり、キリングパートを担当したりしていた」と暴露した。続けて「こうしたことはアイドルに限ったことではなく、デビュー候補生や新人俳優にも起こっている」と語っていた。

また、自身が経験した事として「新しい事務所で俳優業を始めて、レッスンを受けながらたくさんのオーディションを受けた。そしてようやく、映画の主演にキャスティングされた」「事務所から台本をもらって読んでみたら、最初のシーンが私がシャワーを浴びているシーンで、しかも背中にタトゥーをびっしりと入れた状態という説明があった。今でもなぜそうしなければならなかったのか分からない」と回想。「そういうシーンを撮るために、何年も頑張って演技を学んだわけではない」「もちろん私は俳優の皆さんを尊敬しているし、体当たり演技をされる方々はすばらしいと思っている」と付け加えた。

ヒョギョンは今回の動画を公開するか「長い間悩んだ」とし「私のような被害者が出るのを防ぎたかった」と伝えた。

ヒョギョンは、２０１７年に行われたサバイバルオーディション「ＭＩＸ ＮＩＮＥ」に参加後、１９年１０月に６人組ガールズグループ・ＡＲＩＡＺとしてデビューしたが、メンバーのいじめ加害疑惑などが浮上し２２年に活動が中断された。