元AKB48で俳優として活動する篠崎彩奈さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」（発売中）に登場。同棲生活をテーマにしたグラビアで新たな魅力を見せています。自然体の表情と大人の色気が交差する内容に注目です。



【写真】30歳の色気が半端ない篠崎彩奈さん

SPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームでお届け！



今回のグラビアでは「同棲3年」をテーマに、秋の海を舞台に撮影。マンネリ化し始めた日常の中で、パートナーとともに思い出の場所を訪れ、忘れかけていた幸せを取り戻していく様子を表現している。



彼シャツを取り入れたスタイリングでは、眼鏡姿や部屋着風のコーディネートでナチュラルさを演出。ニット素材のビキニや紐パンでは彼女の魅力を最大限に表現。ソファでのカットでは、しなやかなボディラインやむっちりした太もものラインを披露しています。（撮影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE）



「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」の表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、アイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆかさん。また裏表紙を飾るのは、“恥ずかしがるバニー動画”がきっかけで大バズりしたときちゃん。旅館を舞台にほろ酔いから酩酊へと移ろう表情で魅せています。



込山榛香さん、ちとせよしのさん、神山みれいさんも登場し、さまざまなシチュエーションでグラビアに挑戦しています。



【篠崎彩奈さんプロフィル】

しのざき・あやな 生年月日1996年1月8日 埼玉県出身 身長：156cm 血液型：B型 2024年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。主な出演作品にABEMAドラマ『私が獣になった夜』（2022年）、映画『囁きの河』（2025年）など。最新情報はX（@ayana18_48）、Instagram（@ayana.s_official）