キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１日、都内で引退会見を行った。ラストマッチと公言して臨んだ４月２９日の「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」で、昨年３月に敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝との再戦を行い、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇で悲願のＯＮＥ初タイトルも獲得し、有終の美を飾った。「先日の試合を持って僕は現役を引退することを決定しました」と報告し、「全部が理想通り。夢の中にいる感覚。実感が湧いてない」と、夢心地な心境を明かした。

人気ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のＴａｋａ（３８）がこのほどインスタグラムを更新。マレーシアでのライブ講演の写真とともに、「私の愛するソウルブラザーの引退試合での勝利を祝ってください！今日彼の試合を見てとても勇気をもらいました。その勇気のおかげでステージに立つことができた」と報告していた。

これについて、武尊は「試合が終わってすぐに電話したが、Ｔａｋａさんは『ライブ中でも電話に出るから』と言ってくれていた。僕の試合を見るためにライブを３０分くらいスタートを遅らせてくれた。ギリギリまで俺の試合を見てくれていて、勝った瞬間にライブに走って行ったと聞いた」と明かした。

ワンオクのマレーシア公演のため、Ｔａｋａは会場には来られなかったものの、ライブ配信で観戦してくれたという。ライブ会場の控え室で、メンバーとともにスマートフォンで武尊のラストマッチを見届けてくれたといい、「武尊が勝ってワーッといっている瞬間にライブに走って行くくらい、ギリギリまで見てくれていた」と感謝を込めた。

Ｔａｋａはここ数日体調を崩していたというものの、武尊は「僕の試合を見て元気、パワーをもらってライブを頑張れたって言ってくれた。いつもパワーをもらっているので、逆にＴａｋａさんにパワーを送れたかなと。うれしい」と声を弾ませた。