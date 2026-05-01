『テニプリ』完結記念イベントのビジュアル解禁！連載27年に幕で作者・声優たち集結
漫画『テニスの王子様』（作者・許斐剛）シリーズの完結を記念したイベント『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』が、7月19日に東京国際フォーラムホールAで開催される。原作者・許斐剛氏の描き下ろしイベントキービジュアルが解禁となり、オフィシャル先行チケット（抽選）の受付がスタートした。
【画像】連載27年に幕！『テニプリ』完結記念イベントのビジュアル解禁
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げている。
1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語がいよいよ終わりが近づき、作品を支えてきたファンへ感謝を伝える場として完結記念イベント『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』を開催。ゲストに許斐氏、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、近藤孝行（大石秀一郎役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、木内秀信（忍足侑士役）が出演し、MCは川本成（河村隆役）、小野坂昌也（桃城武役）が務める。
なお、イベント当日の7月19日午後10時よりYouTubeアニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネルにてアニメ25周年を記念した特別番組『アニメ『テニスの王子様』シリーズ25周年記念SP』の生配信も行われる。
【画像】連載27年に幕！『テニプリ』完結記念イベントのビジュアル解禁
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語がいよいよ終わりが近づき、作品を支えてきたファンへ感謝を伝える場として完結記念イベント『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』を開催。ゲストに許斐氏、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、近藤孝行（大石秀一郎役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、木内秀信（忍足侑士役）が出演し、MCは川本成（河村隆役）、小野坂昌也（桃城武役）が務める。
なお、イベント当日の7月19日午後10時よりYouTubeアニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネルにてアニメ25周年を記念した特別番組『アニメ『テニスの王子様』シリーズ25周年記念SP』の生配信も行われる。
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