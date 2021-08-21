許斐剛
『許斐剛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
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『テニスの王子様』が27年の歴史に幕、完結号が約19年ぶり重版
シリーズ約27年・国内累計6000万部超の歴史に幕を下ろしたこととなる
日テレNEWS NNN
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「新テニスの王子様」最終回掲載のジャンプSQ.が重版、ランダム付録も変更
9月号の重版が決定し、10月号のランダム付録は中止・各号1種類封入に変更される
J-CASTニュース
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『テニスの王子様』シリーズが27年の歴史に幕、許斐剛氏が感謝を語る
1999年の連載開始から27年間続いたシリーズが幕を下ろしたことになる
オリコンニュース
2026年8月3日
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『新テニスの王子様』完結号の『ジャンプSQ.』が発売前重版を決定
同号は創刊以来19年で初の重版で、通常比165%増刷されるとのこと
オリコンニュース
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『新テニスの王子様』完結号が発売前に重版決定、CD付録にも注目集まる
同号には総勢143名参加の新曲CDが付録につき、重版が決定したとのこと
オリコンニュース
2026年7月19日
2023年2月27日
2023年2月26日
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許斐剛氏、歩行困難で車椅子生活 テニミュチームからの激励動画に涙
許斐氏は、ミュージカル「テニスの王子様」のキャストから届いた動画を公開
オリコンニュース
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「テニスの王子様」作者・許斐剛氏 車イス生活を送っていると明かす
現在、歩行困難で車イス生活を余儀なくされていることを告白
デイリースポーツ